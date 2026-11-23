TVP World: Еврокомиссия представит 22-й пакет санкций против России 23 ноября

Tекст: Вера Басилая

Ожидается, что о предлагаемых ограничениях Европа объявит во второй половине дня. После этого меры должны согласовать послы всех стран Евросоюза, а затем утвердить Совет ЕС на министерском уровне, передает ТАСС со ссылкой на польский телеканал TVP World.

Ранее Еврокомиссия обещала представить проект 22-го пакета санкций до конца ноября и ввести его в действие до конца года. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что в новый блок мер войдут 150 физических лиц и компаний.

В частности, ожидаются новые запреты на экспорт техники двойного назначения, а также рестрикции против банков, криптовалютных площадок и танкеров. Кроме того, Еврокомиссия пытается сформулировать предложение о запрете виз для всех участников спецоперации на Украине, однако ряд стран ЕС считает выполнение этой меры на практике чрезвычайно сложным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дания предложила странам Европейского союза ввести новые ограничения на въезд для россиян.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении России ответить на расширение односторонних санкций Евросоюза.

В среду президент России Владимир Путин отметил неспособность объединения приспособиться к последствиям собственных антироссийских мер.