В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.0 комментариев
Еврокомиссия подготовила 22-й пакет антироссийских санкций
TVP World: Еврокомиссия представит 22-й пакет санкций против России 23 ноября
Европейская комиссия во второй половине дня понедельника представит 22-й пакет антироссийских санкций, который затронет 150 физических лиц и компаний, сообщает TVP World.
Ожидается, что о предлагаемых ограничениях Европа объявит во второй половине дня. После этого меры должны согласовать послы всех стран Евросоюза, а затем утвердить Совет ЕС на министерском уровне, передает ТАСС со ссылкой на польский телеканал TVP World.
Ранее Еврокомиссия обещала представить проект 22-го пакета санкций до конца ноября и ввести его в действие до конца года. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что в новый блок мер войдут 150 физических лиц и компаний.
В частности, ожидаются новые запреты на экспорт техники двойного назначения, а также рестрикции против банков, криптовалютных площадок и танкеров. Кроме того, Еврокомиссия пытается сформулировать предложение о запрете виз для всех участников спецоперации на Украине, однако ряд стран ЕС считает выполнение этой меры на практике чрезвычайно сложным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дания предложила странам Европейского союза ввести новые ограничения на въезд для россиян.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о намерении России ответить на расширение односторонних санкций Евросоюза.
В среду президент России Владимир Путин отметил неспособность объединения приспособиться к последствиям собственных антироссийских мер.