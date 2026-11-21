Глава Евросовета предложил увеличить расходы ЕС на оборону на 232%

Tекст: Вера Басилая

Председатель Европейского совета Антониу Кошта представил государствам ЕС план долгосрочного бюджета на 2028–2034 годы с общим объемом 1,78 трлн евро, сообщают «Вести». Эта сумма на 204 млрд евро меньше первоначального варианта Еврокомиссии.

Проект предусматривает увеличение оборонных расходов на 232% по сравнению с текущим периодом. Финансирование мер по повышению конкурентоспособности планируется увеличить на 120%, а программы Horizon Europe – на 57%. Расходы на управление миграцией и контроль границ удвоятся, траты на продвижение интересов Европы в мире вырастут на 23%.

Кошта отметил, что проект учитывает три приоритета ЕС: повышение конкурентоспособности, укрепление безопасности и обороны, а также продвижение интересов Европы в мире. Предложение обсудят на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе 26–27 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор финской оборонной компании Patria Пану Роутиля назвал следующий долгосрочный бюджет Евросоюза переломным моментом для военной промышленности Европы.

Власти Евросоюза намерены уменьшить траты на научно-исследовательские и образовательные программы, а также на защиту граждан, чтобы сохранить объемы финансовой поддержки Украины.

В прошлом месяце Кошта заявил о риске не успеть запустить новый семилетний бюджет с 1 января 2028 года без согласования его параметров до конца текущего года.



