19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.0 комментариев
Биткойн упал до 55 тыс. долларов впервые за два года
Курс биткоина утром в субботу резко упал до 55,7 тыс. долларов, что стало минимумом с сентября 2024 года.
После падения курс криптовалюты перешел к росту. По состоянию на 12:10 биткойн торгуется на уровне 58,9 тыс. долларов. За последние сутки актив потерял в цене более 5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg и данные площадки Binance.
Снижение криптовалютного рынка произошло в середине ноября одновременно с распродажей акций технологических компаний в США. Негативная динамика совпала с новостями об уходе Дженсена Хуанга с поста гендиректора Nvidia.
Он покинул пост на прошлой неделе после новостей СМИ о его внебрачных связях, в том числе с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы проверяют на связь с разведкой КНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость биткоина на бирже Binance опустилась ниже 60 тыс. долларов.
В воскресенье курс биткоина снизился более чем на 6%.
В тот же день стоимость биткоина опустилась ниже 65 тыс. долларов.