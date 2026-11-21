Tекст: Тимур Шайдуллин

После падения курс криптовалюты перешел к росту. По состоянию на 12:10 биткойн торгуется на уровне 58,9 тыс. долларов. За последние сутки актив потерял в цене более 5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg и данные площадки Binance.

Снижение криптовалютного рынка произошло в середине ноября одновременно с распродажей акций технологических компаний в США. Негативная динамика совпала с новостями об уходе Дженсена Хуанга с поста гендиректора Nvidia.

Он покинул пост на прошлой неделе после новостей СМИ о его внебрачных связях, в том числе с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские спецслужбы проверяют на связь с разведкой КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость биткоина на бирже Binance опустилась ниже 60 тыс. долларов.

В воскресенье курс биткоина снизился более чем на 6%.

В тот же день стоимость биткоина опустилась ниже 65 тыс. долларов.