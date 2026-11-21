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У жителей Киева из кранов полилась ярко-синяя вода
У киевлян из кранов полилась ярко-синяя вода на фоне перебоев водоснабжения
В Киеве из-за проблем с водоснабжением из кранов горожан потекла ярко-синяя вода, напоминающая антифриз.
В квартирах жителей Киева из водопроводных кранов начала идти окрашенная в ярко-синий цвет вода на фоне общих перебоев с водоснабжением украинской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».
Журналисты отмечают, что льющаяся жидкость визуально напоминает антифриз или автомобильную омывающую жидкость для стекол. Необычный цвет воды вызвал волну шуток и недовольства среди горожан в социальных сетях.
Ранее в субботу коммунальная компания «Киевводоканал» сообщила о проблемах с обеспечением водой во всех десяти районах города. До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко заявлял, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева поставлена под большой вопрос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу компания «Киевводоканал» сообщила о перебоях с водой во всех районах Киева. Перебои с подачей воды зафиксировали в пяти районах украинской столицы. В пятницу «Киевводоканал» уведомил о проблемах с водоснабжением в результате повреждения инфраструктурных объектов.