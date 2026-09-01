Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом из-за коррупции

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила современную Украину с запрещенным ИГИЛ*, передает РИА «Новости».

Выступая на полях Восточного экономического форума, дипломат обратила внимание на недавние коррупционные скандалы в Киеве.

«Это на фоне всего остального, а лучше сказать, в совокупности со всем остальным, говорит о настоящем киевско-режимном халифате. Вот раньше был запрещенный ИГИЛ («Исламское государство*», запрещенная в РФ террористическая организация). Теперь это киевско-режимский террористический халифат», – заявила она.

Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло сращивание откровенного бандитизма с государственной властью. По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозаписи по делу преступной группировки. На них фигурировала замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, которую впоследствии уволили.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы расследования деятельности преступной группировки с участием Ирины Мудрой. Президент Владимир Зеленский подписал указ об отставке чиновницы. Высший антикоррупционный суд арестовал бывшую заместительницу главы офиса на 60 суток.