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Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили в СИЗО с правом залога
Суд отправил под стражу экс-заместительницу главы офиса Зеленского Мудрую
Уволенную на фоне скандала экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую арестовали на 60 суток с правом внесения залога в 447 тыс. долларов.
Высший антикоррупционный суд на Украине избрал бывшей заместительнице главы офиса Владимира Зеленского Ирине Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в 20 млн гривен (447 тыс. долларов), передает ТАСС. Заседание транслировал телеканал «Общественное. Новости».
«Применить в отношении подозреваемой Мудрой Ирины Романовны меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Определить Мудрой Ирине Романовне залог в размере 20 млн гривен (447 тыс. долларов)», – объявил судья.
В минувшую среду Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о спецоперации против группировки, занимавшейся легализацией средств, полученных преступным путем. В нее, по данным ведомства, входили замглавы офиса Зеленского, экс-депутат, председатель правления и глава наблюдательного совета государственного Sense Bank. У Мудрой и в главном офисе банка прошли обыски.
На опубликованных НАБУ записях Мудрая обсуждает вопросы установления контроля над банком. На фоне скандала Зеленский подписал указ об увольнении своей бывшей заместительницы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на заключении Ирины Мудрой под стражу с залогом в 3,3 млн долларов.
Ранее уволенную чиновницу задержали украинские правоохранительные органы и поместили в изолятор временного содержания.
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи по делу «Форрест Гамп», на которых фигурирует замглавы офиса Зеленского.