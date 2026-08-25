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На строящемся Амурском газохимическом комплексе произошел пожар
Пожар возник на строительной площадке Амурского газохимического комплекса в Амурской области, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе предприятия.
Для обеспечения безопасности и минимизации ущерба останавливается оборудование, которое находится в режиме пусконаладки, пояснили на предприятии, передает ТАСС.
Работников, не задействованных в ликвидации происшествия, эвакуировали за пределы территории. На место прибыли специалисты оперативных служб для локализации последствий пожара. Сейчас устанавливаются масштаб повреждений и причины инцидента.
Амурский газохимический комплекс возводится в городе Свободном и должен стать крупнейшим в России. Предприятие, готовность которого приближается к 100%, рассчитано на производство до 2,7 млн тонн базовых полимеров в год.
Ожидается, что реализация проекта создаст около 170 тыс. рабочих мест по всей стране, включая 12,8 тыс. в Амурской области.
В августе президент Владимир Путин отметил роль Амурского газохимического комплекса в бурном развитии региона.
В прошлом году на стройплощадке этого предприятия погиб рабочий из-за разрыва шва трубопровода.