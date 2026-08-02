Постпред опроверг существование конфликта между ОДКБ и Арменией

Постпред Васильев опроверг существование конфликта между ОДКБ и Арменией

Tекст: Ольга Иванова

«Какого-либо «конфликта» Армении с ОДКБ не существует. Говорить о том, что он якобы тянется с 2021 года, тоже априори некорректно», – рассказал Виктор Васильев, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что на протяжении многих лет предпринимались попытки найти компромисс для карабахского урегулирования. По его словам, Россия предлагала варианты решений, которые хорошо известны Еревану и Баку.

Васильев также добавил, что карабахский вопрос не относился к мандату ОДКБ, и руководство Армении об этом знает. Напомним, в 2024 году армянская сторона заморозила свое участие в организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Ереван потребовал от стран ОДКБ осудить нападения Азербайджана.

Позже премьер-министр Никол Пашинян объявил о разрыве отношений Армении с организацией.

Президент России Владимир Путин связал позицию республики с внутриполитическими процессами.