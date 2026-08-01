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Взрыв произошел в ресторане на Кудринской площади в Москве
В ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар, есть данные о погибших и 20 пострадавших.
В центре столицы, в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже знаменитой сталинской высотки на Кудринской площади, прогремел взрыв, передает телеграм-канал 112. По предварительной информации, травмы получили 20 человек, передает «Царьград» со ссылкой на Baza..
На место происшествия оперативно прибыли наряды скорой помощи и подразделения МЧС. Очевидцы сообщают о большом количестве машин реанимации, пострадавших увозят на каталках. Подъезды к месту инцидента полностью перекрыты.
Издание MSK1 приводит слова свидетелей: «Очевидцы сообщают о взрыве в центре Москвы. К сталинской высотке на Кудринской площади стягиваются пожарные». Известно, что после хлопка в здании началось возгорание, передает канал «360».
По данным Telegram-каналов, эпицентр взрыва находился в гостевой зоне ресторана, а не в самом жилом доме. Сообщается как минимум об одном погибшем в результате трагедии.
Напомним, год назад человек погиб при разгерметизации газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянке.