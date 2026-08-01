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Ночной велофестиваль в Москве перенесли на другую дату
Департамент транспорта Москвы: Ночной велофестиваль перенесен на другую дату
Ночной велофестиваль перенесен на другую дату, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«Уважаемые участники Ночного велофестиваля! В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату», – сообщил департамент в Telegram.
Ведомство принесло извинения участникам и рекомендовало следить за обновлениями на официальных информационных ресурсах, чтобы узнать новую дату фестиваля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на Кудринской площади в Москве произошел взрыв и начался пожар.
В результате взрыва три человека погибли, 15 пострадали.