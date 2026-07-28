Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.10 комментариев
На Севмаше вывели из эллинга новейшую атомную подлодку «Ульяновск»
На оборонной верфи «Севмаш» в Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга новейшего многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) «Ульяновск» (фото: vk.ru/aosevmash)
По морскому обычаю командир подлодки разбил бутылку шампанского о ее прочный корпус в момент начала движения из эллинга (фото: vk.ru/aosevmash)
«Ульяновск» – это шестой по счету серийный ракетоносец модернизированного проекта 885М «Ясень-М», разработанного конструкторским бюро «Малахит». Высокий уровень автоматизации всех боевых и технических систем позволил сократить количество людей на борту почти в два раза по сравнению с американскими аналогами – до 64 человек (фото: vk.ru/aosevmash)
После завершения всех проверок атомный подводный крейсер «Ульяновск» официально войдет в состав Краснознаменного Северного флота. Наряду с ним в этой серии сейчас достраивается подлодка «Пермь» (которую планируют сдать до конца 2026 года с гиперзвуковыми комплексами «Циркон»), а в июне был заложен девятый корабль линейки – «Мурманск» (фото: vk.ru/aosevmash)