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    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

    2 комментария
    28 июля 2026, 19:55 • Фоторепортаж

    На Севмаше вывели из эллинга новейшую атомную подлодку «Ульяновск»

    На оборонной верфи «Севмаш» в Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга новейшего многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) «Ульяновск» (фото: vk.ru/aosevmash)

    По морскому обычаю командир подлодки разбил бутылку шампанского о ее прочный корпус в момент начала движения из эллинга (фото: vk.ru/aosevmash)

    «Ульяновск» – это шестой по счету серийный ракетоносец модернизированного проекта 885М «Ясень-М», разработанного конструкторским бюро «Малахит». Высокий уровень автоматизации всех боевых и технических систем позволил сократить количество людей на борту почти в два раза по сравнению с американскими аналогами – до 64 человек (фото: vk.ru/aosevmash)

    После завершения всех проверок атомный подводный крейсер «Ульяновск» официально войдет в состав Краснознаменного Северного флота. Наряду с ним в этой серии сейчас достраивается подлодка «Пермь» (которую планируют сдать до конца 2026 года с гиперзвуковыми комплексами «Циркон»), а в июне был заложен девятый корабль линейки – «Мурманск» (фото: vk.ru/aosevmash)

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