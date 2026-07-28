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    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

    14 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

    2 комментария
    28 июля 2026, 21:38 • Новости дня

    ЦИК зарегистрировал список кандидатов от Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центризбирком завершил процедуру регистрации кандидатов, выдвинутых Партией пенсионеров на выборы депутатов Государственной думы.

    Представителям политического объединения были официально вручены удостоверения кандидатов. Партия идет на выборы под руководством хирурга-онколога с сорокалетним стажем, доктора медицинских наук Эрика Праздникова.

    В своем обращении председатель партии подчеркнул важность заботы о гражданах всех возрастов. «Нашей парламентской власти нужен доктор. Им станет Партия пенсионеров. И один из наших первых рецептов для Госдумы: депутат на один срок!» – заявил Праздников в Max.

    Ранее предвыборный съезд Партии пенсионеров утвердил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы.

    Председатель политического объединения Эрик Праздников возглавил общефедеральную часть данного перечня.

    Всего за места в нижней палате парламента борются 11 различных партий.

    27 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва президент Владимир Путин отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

    Российский лидер заявил, что народные избранники продемонстрировали преданность стране и твердость при разработке сложных инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

    «Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – подчеркнул президент.

    Он также обратил внимание на высокую сплоченность различных политических сил. По словам главы государства, из почти трех тысяч утвержденных за эти годы документов две трети были поддержаны всеми фракциями.

    Ранее Путин высоко оценил профессионализм парламентариев восьмого созыва.

    Глава государства назвал период их депутатства крайне ответственным временем для страны.

    Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил о принятии 975 партийных законов.

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    27 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Песков заявил о гарантиях безопасности осенних выборов

    Песков: Безопасность выборов осенью будет обеспечена

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские спецслужбы обеспечат безопасность в ходе единого дня голосования этой осенью, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Она будет обеспечена, наши службы работают, принимают все необходимые меры», – указал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал оградить избирательный процесс от провокаций.

    На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза глава государства поручил обсудить дополнительные меры безопасности.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил подготовку к осеннему голосованию в строгом соответствии с законодательством.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    26 июля 2026, 15:45 • Новости дня
    Депутат Оглоблина: «Единая Россия» предлагает новые меры для роста доходов селян
    Депутат Оглоблина: «Единая Россия» предлагает новые меры для роста доходов селян

    Tекст: Алексей Нечаев

    Создание условий для дополнительного заработка на селе и внедрение новых механизмов пополнения местных бюджетов позволят качественно улучшить жизнь в деревне, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Юлия Оглоблина. Ранее парламентарии «Единой России» направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением ввести понятие «сельская агломерация».

    «Каждый владелец земли должен иметь возможность эффективно на ней зарабатывать. Поэтому необходимо создать условия, при которых владельцы личных подсобных хозяйств и садоводческих некоммерческих товариществ смогут легально продавать излишки продукции через специализированные агрегаторы», – сказала Юлия Оглоблина, депутат Госдумы, член Генсовета партии «Единая Россия».

    Кроме того, села необходимо обеспечить притоком квалифицированных кадров, что можно сделать только через формирование качественного жилого фонда. «А для этого важно увеличить бюджетные ассигнования на программу «Комплексное развитие сельских территорий», – подчеркивает она.

    Подобное решение позволит найти новые механизмы упрощения строительства и ремонта сельских дорог, а также внедрить современные методы домостроения. Но наиболее важно выработать принципиально новый подход к управлению сельскими территориями. «Сегодня сохраняется проблема: применяемые к ним нормы зачастую унифицированы для города и села, что не учитывает специфику последних», – добавляет депутат.

    Эта проблема, например, имеется и в Стратегии пространственного развития Российской Федерации, где понятие «сельские территории» подменено категорией «опорные населенные пункты». Таковых сейчас – 2160. Около половины из них (1041) – города, еще 436 относятся к категории поселков городского типа или рабочих поселков, многие из которых также являются районными центрами.

    Непосредственно сел в составе опорных населенных пунктов лишь 683, или 0,5% от 130 тыс. сел, поселков и деревень нашей страны. «А между тем там проживают около 36 млн человек – почти каждый четвертый россиянин. Расширение мер государственной поддержки необходимо: она должна охватывать не только опорные населенные пункты, но и сельские агломерации в радиусе 20 км от них», – акцентирует она.

    Способствовать развитию села будет и расширение мер пополнения местных бюджетов. «Например, следует рассмотреть вопрос о зачислении части налоговых отчислений от заработной платы граждан, работающих вахтовым методом, по месту их постоянной регистрации, а не по месту фактического трудоустройства», – подчеркивает собеседница.

    Не менее важно уточнить действующие критерии оценки деятельности губернаторов. «Сейчас в них отсутствует отдельный показатель по развитию сельских территорий. Фактически там фигурируют лишь опорные населенные пункты, где ситуация с инфраструктурой и инвестициями объективно лучше, чем в отдаленных селах и деревнях», – заключила Оглоблина.

    Ранее депутаты «Единой России» направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести понятие «сельская агломерация» и выработать соответствующие критерии. Вопрос обсуждался в Госдуме. Правительство поручило Минэкономразвития проработать вопрос совместно с рабочей группой во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым.

    По итогам к сельским агломерациям решено относить населенные пункты от полутора тысяч жителей; их точный перечень определят регионы по федеральным критериям. Всего в стране насчитывается более 1600 подобных пунктов, благодаря чему охват Стратегии пространственного развития вырастет вдвое – с 7 до 15 млн жителей.

    Новые пункты получат поддержку сразу по двум линиям: через программу «Комплексное развитие сельских территорий», а также в приоритетном порядке при распределении субсидий по отраслевым программам.

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    27 июля 2026, 12:55 • Новости дня
    Депутаты Госдумы проскандировали «Россия, Путин, Победа» на последнем заседании

    Tекст: Денис Тельманов

    На заключительном пленарном заседании восьмого созыва спикер Вячеслав Володин и парламентарии пять раз хором произнесли патриотический лозунг.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и депутаты на последнем пленарном заседании пять раз проскандировали фразу «Россия, Путин, Победа», передает РИА «Новости».

    В понедельник, 27 июля, Госдума проводит завершающее заседание восьмого созыва. Спикер пожелал коллегам успехов, отметив, что у политиков не бывает отпусков. Он призвал их усердно работать, верить в успех и делать все возможное для его скорейшего приближения.

    «От нее зависит будущее нашей страны – свободной России. Об этом надо всегда помнить. Удачи вам», – заявил Володин. После его слов и последовавших аплодисментов зал пятикратно повторил патриотический лозунг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заключительном заседании восьмого созыва председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался о стопроцентном выполнении посланий президента.

    Спикер нижней палаты парламента выступил за многополярный мир и диалог на равных условиях. Несколькими днями ранее политик назвал сбежавших за границу граждан предателями.

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    27 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин заявил о развитии системы гарантий для участников спецоперации

    Путин: Система гарантий для участников СВО и их семей развивается

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил успешную работу по обеспечению прав бойцов СВО и их близких.

    На встрече с депутатами Госдумы он высоко оценил эффективность законодателей, передает РИА «Новости».

    «Выстроена и продолжает развиваться целостная система правовых гарантий для участников и ветеранов специальной военной операции, семей защитников Отечества», – сказал Путин.

    По словам президента, парламентарии полностью оправдали статус народных представителей. Они оперативно и качественно принимали сложные решения и законы, необходимые обществу и государству.

    Ранее президент России расширил перечень подопечных фонда «Защитники Отечества» за счет тяжелораненых бойцов.

    Новый указ главы государства закрепил права рожденных после смерти участников спецоперации детей.

    В середине июля фонд организовал масштабную семинар-сессию для региональных руководителей по вопросам социального сопровождения ветеранов.

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    27 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Путин провел встречи с руководителями фракций Госдумы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций Государственной думы.

    Мероприятие состоялось сразу после завершающего пленарного заседания весенней сессии и всего текущего созыва нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    В ходе встречи глава государства вручил государственные награды некоторым депутатам.

    В текущем созыве Госдумы представлены пять политических фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». При этом несколько парламентариев не состоят ни в одном из объединений.

    Напомним, глава государства вручил государственные награды депутатам восьмого созыва.

    Российский лидер поблагодарил парламентариев за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитался о полном выполнении поручений президента.

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    27 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Володин заявил о готовности России к равному диалогу

    Володин: Россия открыта для диалога на равных

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда открыта для диалога, но только на равных условиях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Госдума выступает за многополярный мир и не позволит посягать на национальные ценности и суверенитет страны, передает РИА «Новости».

    Выступая на заключительном пленарном заседании восьмого созыва, он подчеркнул важность защиты суверенитета страны.

    «Определяя наши задачи по развитию межпарламентских связей, мы руководствовались принципом «Россия открыта для диалога, но на равных». Выстраивая отношения, основанные на дружбе, взаимовыгодном сотрудничестве, учете национальных интересов. Мы именно опирались на этот фундамент, когда речь шла о межпарламентских связях», – сказал спикер нижней палаты парламента.

    Володин отметил, что депутаты прилагали все усилия для укрепления отношений с государствами, разделяющими российские принципы. Глава Госдумы добавил, что Россия не приемлет вмешательства во внутренние дела независимых стран и выступает за справедливое мироустройство.

    Вячеслав Володин заявил о разрушении замыслов Запада по сдерживанию развития России.

    Володин указал на нежелание иностранных государств видеть сильную Россию.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул открытость Москвы к равноправному сотрудничеству с другими странами.

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    27 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие пять лет сложными и ответственными для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами Государственной думы восьмого созыва в Большом Кремлевском дворце.

    Мероприятие состоялось после заключительного пленарного заседания нынешнего состава парламента, передает РИА «Новости».

    «Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны», – сказал глава государства, обращаясь к парламентариям.

    Он также выразил благодарность за совместную работу, направленную на укрепление суверенитета и защиту интересов Отечества.

    Текущий созыв Госдумы начал свою деятельность в 2021 году. Его полномочия истекают менее чем через два месяца. Выборы депутатов девятого созыва запланированы на 18-20 сентября 2026 года.

    Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал награждение отличившихся парламентариев.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитался о полном выполнении поручений президента.

    На последнем заседании восьмого созыва депутаты хором проскандировали патриотический лозунг.

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    27 июля 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков: Путин наградит отличившихся депутатов Госдумы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в понедельник проведет награждение депутатов Государственной думы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент встретится с парламентариями 27 июля, указал Песков, передает РИА «Новости».

    «Путин выступит перед ними, перед депутатами восьмого созыва. И также наградит особо отличившихся законодателей», – добавил он.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о стопроцентном выполнении поручений главы государства.

    Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявлял о принятии 975 партийных законов в ходе работы восьмого созыва.

    На заключительном пленарном заседании парламентарии пятикратно проскандировали патриотический лозунг.

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    27 июля 2026, 14:28 • Новости дня
    Путин: Сейчас формируются контуры нового мироустройства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В мире происходит борьба и острая конкуренция, в ней складываются принципы нового порядка, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

    «Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение – так оно и есть, когда в борьбе, острой конкуренции, складываются контуры нового мироустройства», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В прошлом месяце Путин указывал на стремление Москвы и стран АСЕАН к справедливому мироустройству.

    В мае политолог Петр Колчин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что встреча президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продемонстрировала устойчивость курса на многополярность.

    В 2024 году глава российского государства заявлял о непримиримой борьбе за формирование новых принципов международных отношений.

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    27 июля 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин заявил о безуспешных попытках Запада подорвать российскую экономику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о намерениях западных стран нанести ущерб экономике и научному потенциалу России.

    По его словам, попытки подорвать финансовую систему и спровоцировать общественный раскол обречены на провал, передает РИА «Новости».

    «Желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки, промышленности, образования», – сказал Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы.

    Глава государства отметил, что противники, не имея возможности одержать победу на поле боя, переходят к откровенно террористическим методам борьбы с российскими гражданами. При этом он подчеркнул, что народ России никогда не удастся сломить.

    Ранее президент заявил об абсолютной сплоченности российских граждан.

    В начале июля глава государства указал на безуспешность направленных против отечественной экономики действий противника.

    Месяцем ранее российский лидер выразил абсолютную уверенность в непобедимости государства.

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    27 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин отметил сплоченную и профессиональную работу депутатов Госдумы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил работу парламентариев восьмого созыва, отметив их профессионализм и преданность интересам страны в непростых условиях.

    Глава государства обратил внимание на единство различных политических сил в российском парламенте, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что в текущей сложной обстановке все партии проявили высокий уровень компетентности.

    «Особо отмечу сплоченность представителей разных политических сил», – заявил Путин во время встречи. По его словам, депутаты уверенно справлялись с поставленными задачами.

    Российский лидер добавил, что парламентарии восьмого созыва полностью оправдали оказанное им доверие. Они продемонстрировали твердость характера и безусловную преданность Родине, выполняя функции народных представителей.

    В апреле Путин заявил о солидарности парламентских партий и регионов по ключевым вопросам.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал награждение особо отличившихся депутатов восьмого созыва.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался о стопроцентном выполнении посланий президента Федеральному собранию предыдущих лет.

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    27 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил о всенародной поддержке участников спецоперации

    Путин заявил о единстве российского народа и поддержке участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Весь российский народ поддерживает участников СВО, мы сделаем все для победы России, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва подчеркнул абсолютную сплоченность граждан, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в понедельник после заключительного пленарного заседания парламентариев.

    «За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что страна продолжает твердо защищать собственную безопасность и независимость.

    «Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость», – сказал Путин

    Ранее Владимир Путин заявил о неизбежной победе России.

    Путин также поручил партии «Единая Россия» сделать все ради успеха спецоперации.

    До этого президент России Владимир Путин назвал поддержку общества надежной духовной опорой для бойцов.

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    27 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Володин: Послания президента Федеральному собранию выполнены на 100%

    Tекст: Вера Басилая

    Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию предыдущих лет выполнены на 100%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Государственная дума восьмого созыва подвела итоги пятилетней работы, отчитавшись о полном выполнении поручений президента и успешной интеграции новых территорий в правовое поле страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании восьмого созыва заявил о стопроцентном выполнении поручений главы государства, передает РИА «Новости».

    «Отмечу, послания президента Федеральному собранию предыдущих лет мы выполнили полностью, на 100%», – подчеркнул Володин.

    Помимо этого, Володин сообщил о завершении работы по включению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое поле Российской Федерации. Для достижения этой цели депутаты приняли порядка 70 базовых законов.

    Всего за пять лет работы текущего созыва парламент одобрил 2980 федеральных законов. Спикер отметил, что каждый из них прошел детальное обсуждение в профильных комитетах и был тщательно проработан авторами инициатив.

    «Несмотря на внешнее противодействие, желание разрушить Россию, разорвать в клочья нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены», – констатировал спикер. Он пояснил, что утверждение 250 антисанкционных норм помогло укрепить экономику, сберечь рабочие места и поддержать бизнес.

    Всего за минувшую пятилетку принято 2980 федеральных законов. Законодатели полностью реализовали послания президента, завершили интеграцию исторических регионов и одобрили 183 документа для обеспечения спецоперации.

    В понедельник, 27 июля, Владимир Путин проведет встречу с уходящим составом в Кремле. Выборы новых представителей состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года, в них примут участие максимум 11 политических объединений.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о провале западных замыслов по сдерживанию развития России.

    В мае парламентарии разработали дополнительные меры для защиты граждан от киберпреступников.

    Президент Владимир Путин назвал безопасность главным приоритетом на предстоящих осенних выборах.

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    27 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин поблагодарил Госдуму за эффективные антисанкционные меры

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва президент России Владимир Путин выразил признательность за их работу.

    «Уважаемые коллеги, благодарю вас за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед нашим народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей с детьми, к развитию здравоохранения, образования, культуры, системы патриотического воспитания новых поколений на основе традиций, духовно-нравственных ценностей», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Россия сейчас проходит непростой период, требующий внимания к внутренним проблемам. Однако, как подчеркнул российский лидер, на протяжении этих лет руководство страны не забывало о решении ключевых вопросов, напрямую связанных с постоянным ростом благосостояния граждан.

    Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал награждение отличившихся парламентариев.

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отчитался о стопроцентном выполнении поручений президента.

    Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев рассказал о принятии 975 инициированных партией законов.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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