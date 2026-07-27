Васильев: Госдума в VIII созыве приняла 975 законов депутатов «Единой России»

Tекст: Вера Басилая

Руководитель фракции Владимир Васильев заявил о принятии 975 законов, инициированных депутатами «Единой России» в ходе работы Госудумы восьмого созыва.

«Все наши бойцы приравнены к ветеранам боевых действий с соответствующими пособиями льготами, защищены их трудовые права, предоставлены кредитные каникулы, а также возможности поступления в вузы и ссузы на льготных основаниях», – указал Васильев.

По словам Васильева, 183 закона направлены на поддержку участников спецоперации и их семей. Кроме того, принято 70 интеграционных законов, касающихся новых регионов.

Значительное внимание уделялось социальной сфере и экономике. Одобрено 200 антисанкционных законов и около 400 актов по социальной поддержке. Васильев отметил увеличение МРОТ, возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам и выстраивание системы поддержки семей с детьми. Также принято более 55 законов по защите традиционных ценностей и исторической памяти.

Важным направлением стала борьба с нелегальной миграцией – инициирован 21 закон из 32 в этой сфере. В результате выдворено 72 тыс. нарушителей. В сфере образования принято 80 законов, исключено понятие образовательной услуги.

Васильев добавил, что благодаря законам по противодействию мошенничеству финансовые потери граждан сократились почти в два раза – с 12 до 7 млрд рублей.

В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы восьмого созыва парламента.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал о принятии более 160 федеральных законов для поддержки участников спецоперации.