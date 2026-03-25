Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп

Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Патрушев: Торговые суда могут запрашивать сопровождение мобильными огневыми группами
Введение мобильных огневых групп для сопровождения судов под российским флагом связано с усилением давления и задержаниями российских грузов в западных портах, заявил на заседании Морской коллегии помощник президента РФ Николай Патрушев.
Помощник президента России Николай Патрушев выступил на заседании Морской коллегии, сообщает ТАСС. Он заявил, что западные страны пытаются усилить контроль за российскими грузами, а также что суда, соответствующие всем критериям свободного судоходства, подвергаются досмотрам и задержаниям под надуманными предлогами.
Патрушев подчеркнул, что для безопасности перевозок теперь можно запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами через капитанов портов. По его словам, Военно-морской флот России обеспечивает безопасность судоходства как по объектам, так и зонально.
Особое внимание Патрушев уделил инциденту с танкером-газовозом «Арктик-Метагаз», предупредив, что его повреждения могут привести к катастрофическим экологическим последствиям для стран Средиземноморья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве определили дополнительные шаги по нейтрализации террористических угроз для судов, следующих из российских портов или под флагом России.