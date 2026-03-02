  • Новость часаИран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской базы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран решил взять измором США и Израиль
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    Блогер показал снимки новой российской ракеты «Изделие 30»
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе
    Путин обсудил с принцем Саудовской Аравии эскалацию на Ближнем Востоке
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров
    Катар заявил об уничтожении двух летевших из Ирана Су-24
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    11 комментариев
    2 марта 2026, 22:21 • Новости дня

    Пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за речи

    Tекст: Денис Тельманов

    В сети появились сотни гневных комментариев, где Эммануэля Макрона обвинили в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью о ядерном сдерживании, в которой анонсировал расширение ядерной доктрины и увеличение числа боеголовок, передает РИА «Новости».

    Он заявил о присоединении восьми европейских стран к новой французской доктрине и дал понять, что Париж готов делиться технологиями с союзниками.

    В ответ на это пользователи французских соцсетей массово обрушились на президента с критикой, назвав его «клоуном» и обвинив в предательстве национальных интересов.

    Один из комментаторов отметил: «Предатель Франции бесплатно делится нашим ядерным оружием с другими европейскими странами, которые покупают вооружения у США!!!! Клоун!».

    Другой пользователь написал: «Хватит играть в военачальника. Вы смешны».

    Некоторые пользователи сочли, что речь Макрона – не демонстрация силы, а прямая угроза другим странам. Прозвучало мнение, что «продвинутая» доктрина Макрона – это попытка оправдать превентивную войну.

    Один из французов задался вопросом: «Вы хотите нашей смерти?». По мнению многих, заявления президента только усугубляют напряженность в Европе и вызывают беспокойство среди граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция объявила об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке после удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Париже заявил, что страна готова участвовать в защите государств Персидского залива в рамках международных соглашений и коллективной самообороны.

    Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    Комментарии (16)
    1 марта 2026, 18:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»

    Эксперт Юшков: США и ЕС захватами танкеров повышают стоимость перевозки российской нефти

    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и страны ЕС периодически захватывают танкеры с нефтью для удержания высокой стоимости перевозки энергоносителей. Их цель в том, чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее Бельгия захватила в Северном море судно Ethera.

    «У стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. Но им и не обязательно это делать. Достаточно периодически совершать подобные акции, чтобы повышать стоимость перевозки и посреднических услуг. Судовладельцы и страховые компании воспринимают такую тенденцию как дополнительный риск», – объяснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Для Москвы негативом является захват танкеров с углеводородами любой страны происхождения. Если Запад хотел бы вообще остановить поставки, он бы ввел запрет на покупку российской нефти. Но этого мы не видим ни со стороны США, ни Британии, ни ЕС. Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей – чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала», – резюмировал он.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсетях сообщил, что бельгийские вооруженные силы при поддержке французских военных захватили в Северном море нефтяной танкер, причисленный Брюсселем как так называемому «теневому флоту».

    По его словам, в ходе операции «Синий нарушитель» бельгийские военные высадились на борт судна с французских вертолетов, а затем сопроводили его в порт Зебрюгге города Брюгге. На судно был наложен арест.

    Начальник генштаба Бельгии Фредерик Вансина пояснил, что Брюссель следил за танкером «уже некоторое время». Он упомянул несколько типичных признаков «серых» операций: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение систем идентификации, смена флага. Премьер Бельгии Барт де Вевер поздравил военных «с профессионально и решительно проведенной операцией».

    По данным бельгийского портала RTBF, речь идет о танкере Ethera, шедшего под гвинейским флагом. Федеральная прокуратура объявила о начале расследования по факту нарушений бельгийского морского кодекса на фоне подозрений в обходе европейских санкций.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, обнародовал видеозапись операции. По его словам, что вертолеты французских ВМС «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    В прошлом месяце Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС – это юридическая фикция.

    Комментарии (26)
    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    @ Gazi Samad/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные объявили о запуске десятков беспилотников по целям на израильских территориях в рамках масштабной наступательной операции.

    Армия Ирана заявила о проведении первой крупной наступательной операции против Израиля, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, в ходе атаки был осуществлен запуск десятков беспилотников по целям на территориях, контролируемых Израилем.

    В официальном заявлении, текст которого приводит агентство ISNA, отмечается: «Провели свою первую масштабную наступательную операцию с использованием беспилотников, выпустив десятки беспилотников по определенным целям на оккупированных территориях и всем объектам сионистского режима».

    Также сообщается, что операция получила название «Правдивое обещание 4». Иранское агентство IRNA уточняет, что атака рассматривается Тегераном как ответ на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до их окончательного поражения.

    Ранее иранские силы нанесли удар по консульству США в Эрбиле в Иракском Курдистане ракетой и беспилотником. Израильские военные также заявили о массированном ракетном обстреле с иранской стороны, при котором 35 ракет достигли израильской территории и нанесли ущерб.

    Комментарии (16)
    1 марта 2026, 11:13 • Новости дня
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Запад» приступила к установке на боевую технику нового защитного навеса «Ёж», предназначенного для повышения безопасности при выполнении задач в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

    Военные из группировки «Запад» начали устанавливать на боевую технику инновационный защитный навес «Еж», передает RT. Навес предназначен для повышения безопасности экипажей и техники в зоне спецоперации на Украине.

    Конструкция состоит из металлического каркаса, к которому приварены 1300 «веников» из расплетенных металлических тросов. Новое средство защиты уже монтируется на танки Т-80БВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танки с «дредами» защитили экипажи от дронов в зоне СВО. Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом». На Украине заявили о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА.

    Комментарии (23)
    28 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    @ Kenny Holston/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана с целью защиты американских граждан от угроз со стороны иранских властей.

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». В своем видеообращении Трамп заявил: «Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране».

    Американский лидер подчеркнул, что главной целью боевых действий является защита граждан США путем устранения угроз, исходящих от иранских властей. Он отметил, что Соединённые Штаты стремятся ликвидировать непосредственную опасность для своей страны со стороны Ирана.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    44 комментария

    Кроме того, Трамп вновь подтвердил: Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он напомнил, что это было приоритетом его администрации и останется неизменной позицией США.

    Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось давать комментарии относительно возможного участия американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    Комментарии (41)
    28 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По всему Катару и в Абу-Даби раздаются взрывы, а центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару Ирана после атаки США и Израиля на персидское государство.

    Иран нанес удары по американским военным объектам в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, сообщает РИА «Новости». По словам корреспондента агентства в Катаре, в стране раздались сильные взрывы, а местные службы экстренно предупредили жителей укрыться в домах и не выходить на улицу.

    Аналогичные сообщения о взрывах поступают из столицы ОАЭ: очевидец из Абу-Даби рассказал, что слышал несколько глухих взрывов с интервалом в пять-десять минут.

    Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару, сообщает ТАСС со ссылкой на бахрейнское новостное агентство BNA. Подробная информация о последствиях и возможных жертвах ожидается позже.

    Турецкий телеканал NTV показал кадры с черным дымом над базой США в Бахрейне; Anadolu отмечает, что ранее в этом районе были слышны мощные взрывы.

    Кроме того, Катар закрыл свое воздушное пространство для полетов, в том числе транзитных рейсов в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха», отвечающей за авиационный трафик над страной.

    «Воздушное пространство закрыто, ориентировочно, до 13:00 по всемирному времени (16:00 мск), в том числе для транзита бортов в третьи страны», — сказал собеседник агентства.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    44 комментария

    Ранее стало известно, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью предотвратить получение Ираном ядерного оружия и устранить ракетную угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный источник иракского агентства INA в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    А командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран. До этого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Комментарии (7)
    28 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в семи странах

    Иран атаковал базы США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Ираке, Аравии, Иордании и Израиле

    Иран атаковал базы США в семи странах
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке подверглись мощным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Иран атаковал военные базы США в семи странах Ближнего Востока. Речь идет об объектах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Иракском Курдистане, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает ТАСС. Под ударами оказались также объекты в Израиле, причем ракетные удары были нанесены по центру страны. Агентство Mehr сообщило, что атаки осуществлялись с применением как ракет, так и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции заявил: «Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля)» – такие слова приводит агентство ISNA.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    44 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Иран также выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Представитель властей Ирана ранее заявил, что для Тегерана не существует красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана

    Walla: Израиль зафиксировал попадание 35 иранских ракет на свою территорию

    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Израильские военные зафиксировали массированный ракетный обстрел со стороны Ирана, часть ракет достигла израильской территории и нанесла ущерб.

    По информации портала Walla, с утра субботы Израиль зафиксировал запуск по меньшей мере 125 ракет со стороны Ирана. В сообщении уточняется, что 35 из этих ракет достигли территории Израиля.

    Местные власти не уточнили, в каких регионах страны произошли взрывы, а также не предоставили сведения о возможных жертвах или разрушениях. Ранее израильские военные сообщали об увеличении числа воздушных тревог и активации систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тель-Авиве четыре раза прозвучала сирена воздушной тревоги, а системы ПВО Израиля и Иордании отразили удары ракет из Ирана.

    Ранее в результате атаки Израиля и США по округу Минаб в провинции Хормозган погибли 24 ученицы начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией против суверенного государства.


    Комментарии (4)
    1 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал видеозапись операции военных по задержанию в Северном море судна, приписываемого так называемому российскому теневому флоту.

    Видеозапись совместной операции европейских стран появилась в социальных сетях главы французского государства, передает РИА «Новости».

    Макрон пояснил, что вертолеты ВМС Франции «помогли бельгийским военным задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции».

    Глава оборонного ведомства Бельгии Тео Франкен сообщил, что захваченное судно направили в порт Зебрюгге. Операция под кодовым названием «Синий нарушитель» проводилась против так называемого теневого флота при поддержке французских военных.

    На обнародованных кадрах запечатлено приближение к кораблю двух вертолетов. Затем одна из винтокрылых машин зависла над палубой на небольшой высоте, после чего группа захвата высадилась на борт.

    В январе Макрон сообщал о перехвате в Средиземном море танкера под предлогом нарушения санкций. Впоследствии французские власти освободили задержанное судно Grinch после уплаты штрафа. Президент России Владимир Путин назвал захват торговых кораблей в нейтральных водах морским пиратством.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

    Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.

    Комментарии (22)
    28 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    INA: У Ирана не будет «красных линий» при ответных ударах по Израилю

    INA сообщило о готовности Ирана к неограниченному ответу на удары Израиля и США

    INA: У Ирана не будет «красных линий» при ответных ударах по Израилю
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти заранее подготовились к атакам Израиля и США и готовы ответить без ограничения по времени, подчеркнув отсутствие «красных линий» для Тегерана, отмечают СМИ соседнего Ирака.

    Иранские власти заранее знали о готовящихся атаках со стороны Израиля и США и приняли необходимые меры, передает ТАСС со ссылкой на иракское агентство INA. Сообщается, что Тегеран подготовил ответные действия, которые не ограничиваются по времени.

    Высокопоставленный источник INA в Иране заявил: «Для Тегерана не будет красных линий» при возможных ударах по Израилю. Он также подчеркнул, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько жилых домов в центре Тегерана были разрушены в результате ударов. А командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявило, что Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран.

    Напомним, что министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. А президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана и заявил о планах сменить власть в Иране.

    Комментарии (12)
    28 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    Al Jazeera: ВВС США участвуют в ударах по Ирану

    Al Jazeera сообщила о широкомасштабных ударах ВВС США по территории Ирана

    Al Jazeera: ВВС США участвуют в ударах по Ирану
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские ВВС задействованы в нанесении крупных ударов по иранской территории, при этом ожидается проведение широкой воздушной операции, отмечают ближневосточные СМИ.

    Информация о непосредственном участии ВВС США в ударах по Ирану была озвучена американским чиновником в беседе с телеканалом Al Jazeera, передает ТАСС. По словам собеседника, целью военной операции обозначен демонтаж иранского аппарата безопасности. Американская сторона также ожидает, что удары приобретут масштабный характер.

    Газета New York Times со ссылкой на свои источники отмечает, что нынешняя атака может превзойти по интенсивности удары по ядерным объектам Ирана, которые были нанесены США в июне 2025 года. По данным издания, этого ждут и во властных кругах Штатов. Один из собеседников газеты сообщил, что сейчас по территории Ирана наносятся десятки авиаударов с баз, расположенных на Ближнем Востоке, а также с авианосцев, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось комментировать возможное участие американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    Комментарии (3)
    28 февраля 2026, 01:12 • Новости дня
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран принял требование Вашингтона и согласился переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния, сообщил глава МИД Омана.

    Во время переговоров между Ираном и США, завершившихся в Женеве, Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Как передает РИА «Новости», глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником в обмене посланиями между делегациями Ираном и США, сообщил, что достигнута договоренность о переработке имеющихся запасов урана до минимального возможного уровня.

    Министр в интервью телеканалу CBS заявил: «Что касается имеющихся в настоящий момент запасов, я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня – до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым».

    Это условие было одним из ключевых требований США для заключения новой сделки по иранской ядерной программе. Третий раунд консультаций между Ираном и Соединенными Штатами завершился в четверг вечером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация передала свои предложения США через оманских посредников в ходе третьего раунда ядерных переговоров.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что женевские переговоры США и Ирана по ядерной программе завершились без результата, так как Тегеран отказался уничтожать объекты и вывозить обогащенный уран.

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения безопасности.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    44 комментария

    Комментарии (13)
    28 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о двух запусках ракет из Ирана

    Израильская армия зафиксировала два пуска ракет с территории Ирана

    Армия Израиля заявила о двух запусках ракет из Ирана
    @ REUTERS/Ammar Awad

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Израиля сообщили о двух запусках ракет со стороны Ирана, после чего в северных районах страны сработали сирены воздушной тревоги.

    Армия обороны Израиля зафиксировала два запуска ракет с территории Ирана, сообщает ТАСС. В официальном заявлении пресс-службы армии отмечается: «Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль». Это уже вторая волна ракетных обстрелов со стороны исламской республики за сегодняшний день.

    По данным национальной системы оповещения об обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в сотнях населенных пунктов и городов на севере Израиля, включая Хайфу. Жителям было рекомендовано немедленно укрыться в бомбоубежищах.

    Ранее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

    Напомним, в субботу утром министерство обороны Израиля нанесло удар по территории Ирана. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана и заявил о планах по смене власти в ближневосточной стране.


    Комментарии (2)
    28 февраля 2026, 09:40 • Новости дня
    В МО Украины нашли ИИ в российском дроне «Молния»
    В МО Украины нашли ИИ в российском дроне «Молния»
    @ VladiMens/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил страны (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, которую ВС РФ применяют в зоне спецоперации (СВО). Речь о модернизации беспилотного летательного аппарата «Молния».

    Советник главы Минобороны Украины, эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, о которой он рассказал в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru. Он сообщил, что в одном из трофеев среди оборудования был найден неизвестный ему компьютер.

    «В сегодняшних трофеях между камерой и меш-модемом обнаружил неизвестный мне компьютер. Оказалось, что противник ставит на «Молнию» модуль искусственного интеллекта для распознавания целей», – рассказал Флеш.

    По словам советника, пока остается неясным, какую функцию выполняет эта деталь внутри беспилотника. Вместе с тем он отметил, что противник «явно прогрессирует» в технологическом оснащении своих аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец Вооруженных сил России сообщил, что российские дроны успешно обходят системы радиоэлектронной борьбы НАТО. Разработчик анонсировал дебют гражданских дронов «Молния» на выставке Dubai Airshow. Дроны «Молния-2» разбили позиции ВСУ под Красноармейском.

    Комментарии (4)
    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп назвал безумием слова Зеленского о продолжение войны в Донбассе

    Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

    Комментарии (3)
    Главное
    Испания запретила США использовать базы для ударов по Ирану
    Пентагон обозначил формат операции «Эпическая ярость» против Ирана
    Генсек НАТО исключил участие альянса в операции против Ирана
    КСИР заявил о поражении беспилотниками танкера ATHE NOVA в Ормузском проливе
    В Иране сообщили о смерти жены Хаменеи
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    Дочь Джабраилова заявила об убийстве отца из-за связей с Эпштейном

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации