Пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за речи
В сети появились сотни гневных комментариев, где Эммануэля Макрона обвинили в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью о ядерном сдерживании, в которой анонсировал расширение ядерной доктрины и увеличение числа боеголовок, передает РИА «Новости».
Он заявил о присоединении восьми европейских стран к новой французской доктрине и дал понять, что Париж готов делиться технологиями с союзниками.
В ответ на это пользователи французских соцсетей массово обрушились на президента с критикой, назвав его «клоуном» и обвинив в предательстве национальных интересов.
Один из комментаторов отметил: «Предатель Франции бесплатно делится нашим ядерным оружием с другими европейскими странами, которые покупают вооружения у США!!!! Клоун!».
Другой пользователь написал: «Хватит играть в военачальника. Вы смешны».
Некоторые пользователи сочли, что речь Макрона – не демонстрация силы, а прямая угроза другим странам. Прозвучало мнение, что «продвинутая» доктрина Макрона – это попытка оправдать превентивную войну.
Один из французов задался вопросом: «Вы хотите нашей смерти?». По мнению многих, заявления президента только усугубляют напряженность в Европе и вызывают беспокойство среди граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция объявила об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке после удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Париже заявил, что страна готова участвовать в защите государств Персидского залива в рамках международных соглашений и коллективной самообороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.