Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов

США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

Tекст: Денис Тельманов

Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

