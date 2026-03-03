Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов
Стоимость газа в Европе превысила 600 долларов впервые с середины февраля
Котировки голубого топлива на европейском рынке резко пошли вверх, преодолев психологическую отметку на фоне приостановки производства сжиженного газа в Катаре.
В начале торгов вторника стоимость топлива выросла на 13,6%, достигнув 612,6 доллара за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».
Это первый случай превышения отметки в 600 долларов с 12 февраля 2025 года. Динамика рассчитывается относительно цены закрытия предыдущего дня, составлявшей 539,2 доллара.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах начали торги с отметки 586,7 доллара. Уже в первые минуты сессии рост составил 8,8%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки беспилотников на крупнейший комплекс.