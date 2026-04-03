    Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    3 апреля 2026, 14:20 • Политика

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Tекст: Олег Исайченко

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «очень успешным» свой визит в Москву и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «По факту по всем направлениям нашей повестки мы достигли конкретных договоренностей – от вопросов культуры до военно-технического сотрудничества», – сказал он.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Кремле. По словам российского лидера, экономическое сотрудничество двух стран «развивается хорошими темпами». «За позапрошлый год 11 млрд был оборот, если в долларах считать, а за прошлый, 2025 год – 6,4 млрд. Хочу обратить внимание, что, скажем, с соседней страной, с Азербайджаном – меньше пяти, 4,9. Все-таки это о чем-то говорит. И из этих шести с половиной миллиардов 1,2 млрд долларов – это продукты сельского хозяйства, это овощи, фрукты, вино – всё, что экспортирует Армения», – сказал Путин.

    Он отметил, что Москва относится абсолютно спокойно к дискуссиям в Ереване о развитии отношений с Евросоюзом, но нахождение одновременно в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС «невозможно по определению». «И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера», – уточнил глава государства.

    Что касается энергетики, то в Европе цены на газ «зашкаливают за 600 долларов за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении – 177,5 доллара за 1000 кубов». Также он напомнил, что в России проживает свыше двух миллионов армян, а в самой Армении «много политических сил, которые настроены пророссийски».

    Пашинян в своей речи в открытой части переговоров указал на важность для Еревана отношений с Москвой и их динамичное развитие «в условиях новых реалий, когда между Арменией и Азербайджаном наконец установлен мир». «Что касается ЕС, конечно же, мы знаем, что, в принципе, членство в двух объединениях несовместимо. Но то, что мы делаем, и та повестка, которая у нас есть, по крайней мере на данный момент, они совместимы. Это факт. И пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем совмещать», – отметил премьер.

    Однако это «совмещение» уже привело к потерям во взаимном товарообороте 5,1 млрд долларов в прошлом году. Об этом сообщил Алексей Оверчук, вице-премьер России, в развернутом интервью ТАСС. Он напомнил, что армянский экспорт в ЕС за 10 лет вырос в 1,53 раза, в США – в 2,2 раза, а в ЕАЭС – в 12,5 раза. «Эти цифры иллюстрируют реальный уровень заинтересованности торговых партнеров Армении покупать продукцию ее производителей», – детализировал спикер.

    Он предупредил, что Ереван может столкнуться с энергодефицитом в стране, если до конца 2026 года не примет решения о строительстве новой АЭС. По его словам, США смогут всерьез предлагать строительство энергоблоков для атомных электростанций в Армении только через 12-15 лет. «И самим армянам, и их соседям есть о чем подумать с точки зрения возможных долгосрочных последствий», – заметил Оверчук.

    «Руководство Армении нацелено на сокращение присутствия российских интересов в своей стране. Этим пользуются внерегиональные игроки, которые решают собственные задачи, не совпадающие с долгосрочными интересами Армении», – сказал вице-премьер. Как указал чиновник, Пашинян заявлял, что российскому бизнесу в Армении ничего не угрожает, «но факты говорят об обратном». Оверчук акцентировал, что Москва не хочет ограничений для армянского бизнеса, но при реализации негативных сценариев не будет «дипломатично делать вид, что все как обычно».

    В свою очередь Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора, заявил, что претензии к поставляемой в Россию растительной и животноводческой продукции из Армении сохраняются. По его словам, служба обнаружила около 900 карантинных объектов из республики. «Тот ассортимент и то количество продукции, которая поступает из Армении, дает основание полагать, что не вся она имеет армянское происхождение. Мы занимались этой проблемой и в 2024 году, и в 2023 году», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

    «Мы увидели поставки непрослеживаемой продукции – такой, как сливочное масло, сыры, форель. Форель из горных рек Армении никаким образом не может быть похожа на норвежскую», – добавил руководитель Россельхознадзора. По его словам, все это привело к тому, что к поставкам из Армении стали применять более жесткие требования, в том числе и по прослеживаемости продукции. Выход из создавшейся ситуации он видит в интеграции информационных систем контроля безопасности в рамках ЕАЭС. В экспертном сообществе напоминают, что

    Армения вследствие Бархатной революции 2018 года постепенно движется от России в сторону Запада.

    «Причем «разбег» начался после 2023 года, именно тогда зазвучали первые отчетливые голоса некоторых местных политиков: коль Россия не встала на сторону Армении в Карабахе, Еревану необходимо идти в Европу», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Примечательно, что в Армении эти взгляды разделяют далеко не все. И Пашинян понимает, что без позитивной динамики в контактах с Россией ему не победить на парламентских выборах. «Ему нужна поддержка. Поэтому еще до формального начала избирательной кампании армянский премьер отправился с визитом в Москву. Он хотел продемонстрировать дружелюбие, изобразить готовность сотрудничать, учитывать стратегические интересы России», – уточнил политолог.

    Поэтому Пашинян, в частности, заявлял о нежелании расторгать договор с Россией об управлении ж/д, а также о пока сохраняющемся членстве в ЕАЭС. По оценкам Ткаченко, визит для премьера Армении «был очень тяжелым», а его заявления по итогам об «успехах» – попытка прикрыть холодный прием, оказанный ему в Москве.

    «Открытая часть переговоров Владимира Путина и Пашиняна – это классический пример того, что ученые называют дипломатией принуждения.

    Президент России мягко объяснил армянской делегации, почему Еревану следует учитывать интересы Москвы, а не проводить враждебную политику», – говорит эксперт. По его мнению, о результатах прошедшей встречи станет известно по реальным делам. «Но очевидно одно – Ереван оказался на политической развилке. Один из вариантов предполагает путь Украины – разрыв связей с Россией, интеграцию в Европу и так далее. Но даже Молдавия, наблюдая за опытом Киева, делает эти шаги относительно осторожно», – рассуждает аналитик.

    «Второй путь – принципиально новый курс. При этом Ереван оказался в своего рода «изоляции»: Иран в состоянии войны, Азербайджан, Турция и Грузия – не самые надежные партнеры Армении. В этой связи не только Пашинян и его правящая партия, но и оппозиция думают о том, как жить дальше, и очевидно, что без поддержки России нормальное развитие республики будет невозможно», – добавил Ткаченко.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин. «Никол Пашинян эффективно зачищает от конкурентов политическое поле, причем применяя и силовые методы. Но даже несмотря на это для премьера противостояние с Москвой, безусловно, представляет серьезный минус на предстоящих выборах», – отметил Данилин.

    «Нельзя исключать, что Пашиняну будут ставить в претензию ухудшение отношений с Москвой. Не зря в Армении проводят параллели с ситуацией на Украине в 2013 году, указывая, какими последствиями чревата попытка усидеть на двух стульях»,

    – добавил он, подчеркнув, что армянам прекрасно известна история. По мнению собеседника, Владимир Путин в открытой части переговоров с Пашиняном в Кремле обращался не только к непосредственному визави, но и ко всему армянскому народу. «Если же говорить о разговоре президента России и премьера Армении, то он был предельно откровенным: глава российского государства без экивоков заявил об интересах страны, опасениях и высказал пожелания», – продолжил спикер.

    По его прогнозам, если нынешнее правительство Армении сохранит существующий курс, то это грозит стране экономическими проблемами. «Если Ереван пойдет дальше в сторону ЕС, для республики закроется дверь в ЕврАзЭС. А это будет означать потерю огромных доходов», – подчеркнул аналитик.

    Так, Армении придется покупать энергоносители по мировым ценам, а не в шесть раз дешевле, как сейчас. Кроме того, встанет вопрос о работе атомных блоков АЭС, а также о поставках сельхозпродукции из Армении. Благосостояние республики в последние годы росло в том числе за счет связей с Москвой. Теперь эти тенденции могут очень серьезно пошатнуться», – заключил Данилин.

