    Кто придет на смену Трампу

    18 мая 2026, 09:16 Мнение

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Саид Гафуров Саид Гафуров

    востоковед, доцент Московского государственного лингвистического университета

    И российские, и западные СМИ традиционно показывают лишь «фасад» политики – Трампа, Харрис, громкие заявления и скандалы. Внутренняя кухня партийных комитетов, процедурные хитрости на уровне штатов и борьба низовых активистов с национальными партийными боссами остаются за кадром. А зря. Потому что текущий политический момент – это не просто выборы между двумя кандидатами, а проверка на прочность политической системы США, где старые элиты пытаются вернуть контроль, используя юридические лазейки, а новые популистские силы партийных аппаратов сопротивляются через институт делегатов и местные комитеты.

    Две партии – два кризиса

    Мы наблюдаем финал великой битвы между провинциальными и центральными партийными аппаратами в обеих партиях, которая разгорелась, когда центральные органы решили выдвижение кандидатов отдать на праймериз вместо традиционных съездов. У республиканцев в 2016 году победили «регионалы» – Трамп и его база, сломавшие старую систему, где кандидатов выбирали партийные боссы в «курительных комнатах». У демократов, напротив, «береговые» – представители Нью-Йорка, Вашингтона и Калифорнии – смогли подавить восстание левых во главе с Берни Сандерсом, отстояв контроль как над донорскими сетями, так и над идеологической повесткой.

    Теперь исход президентской гонки (и способ передачи власти) будет зависеть от уровня сопротивления со стороны провинциальных партийных аппаратов – многие называют это «саботажем». Многие американисты этого не понимают, продолжая мыслить категориями «левые-правые», хотя главный конфликт давно сместился в плоскость «общенациональные элиты против региональных аппаратчиков и мнения широких «партийных масс» внутри каждой партии.

    Как выберут сменщика Трампа: праймериз или съезд?

    Ситуация с выдвижением кандидата у республиканцев в 2028 году является даже более сложной и показательной, чем борьба за пост президента. На самом деле, кандидатов будут утверждать и через праймериз, и на съездах, но с разной степенью конфликтности ситуации.

    Праймериз – это самый важный этап, где «куется» будущий кандидат. У республиканцев календарь относительно стабилен: Айова, Нью-Гэмпшир, Невада, Южная Каролина. Учитывая, что вице-президент Джей Ди Вэнс лидирует в опросах с огромным отрывом, праймериз для республиканцев могут превратиться в формальность по закреплению его статуса «преемника».

    Напротив, у демократов – поле битвы. После хаоса на кокусах в Айове в 2020 году партия перекроила ранний этап. Сейчас 12 штатов подали заявки на статус «ранних», и Национальному комитету Демократической партии предстоит выбрать по одному штату от четырех регионов. Нью-Гэмпшир делает ставку на традиции, Мичиган называет себя «микрокосмом» партии, Южная Каролина апеллирует к роли чернокожих избирателей, а Невада – к латиноамериканскому населению. Исход этой битвы решит, на каких группах избирателей будут зациклены кандидаты в первый месяц кампании.

    На национальных съездах партий проходит формальное утверждение. Здесь в игру вступают делегаты. И тут мы подходим к главному процедурному, да и содержательному нюансу: насколько обязательны результаты праймериз?

    У республиканцев система жесткая. Подавляющее большинство делегатов подчинены императивному голосованию (pledged). Согласно правилам, они обязаны голосовать за кандидата, за которым закреплены по итогам праймериз, как минимум в первом туре. Если Вэнс придет на съезд с большинством таких делегатов, он гарантированно победит.

    У демократов система сложнее. В первом туре голосуют только делегаты с императивным мандатом (их будет около четырех тысяч), тогда как «суперделегаты» – партийные элиты, губернаторы, бывшие президенты (около 700 человек) – в первом туре не голосуют. Но если ни один кандидат не наберет большинства, во втором туре в игру вступают все. Делегаты с императивным мандатом обретают свободу выбора, и к ним присоединяются суперделегаты. Именно тогда победителем может стать неожиданный кандидат, а партийный истеблишмент (прежде всего региональные партийные боссы) через торг с кандидатами получает очень неплохой шанс переписать волю избирателей.

    Трампизм без Трампа: Битва за наследие

    Для республиканцев ключевой вопрос: кто сможет удержать коалицию Трампа. Пока главным претендентом считается Джей Ди Вэнс. Трамп публично называл его своим преемником, а Илон Маск предсказывает, что Вэнс будет у власти два срока. Вэнса поддерживает большинство региональных партийных функционеров (чуть ли не две трети), он олицетворяет новое, экономически протекционистское и националистическое крыло трампизма.

    Однако его позиции небесспорны. Рейтинг Вэнса среди широкого электората нестабилен. Трамп также упоминал других возможных кандидатов – например, госсекретаря Марко Рубио. Нельзя сбрасывать со счетов и Дональда Трампа – младшего, который может составить конкуренцию на праймериз. Но у хозяев жизни в Вашингтоне или Нью-Йорке может быть альтернативное мнение.

    Для «провинциальных аппаратов» – базы Трампа – кандидат должен быть «своим», а не ставленником вашингтонского истеблишмента. Вэнс пока воспринимается в штатах как свой, но борьба за этот ярлык только начинается.

    Фактор Маска: Третья сила или спойлер?

    Илон Маск объявил о создании «Партии Америки» и планирует участвовать в выборах в Конгресс в 2026 году и в президентских в 2028-м. Многие эксперты считают, что это может стать катастрофой для республиканцев. Новая партия отберет голоса умеренно-консервативных избирателей, уставших от крайностей, но не готовых голосовать за демократов.

    История показывает, что третьи партии в США обречены на провал или роль спойлера (как Росс Перо в 1990-х). Чтобы реально победить, нужно сломать двухпартийную систему, что требует колоссальных ресурсов, которых у Маска пока нет. Однако даже в роли спойлера он способен решить исход выборов.

    Демократы: в поисках новой идентичности

    У демократов своя «битва аппаратов». После ухода Байдена и поражения Камалы Харрис партия ищет новое лицо.

    Пока главным фаворитом считается губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который активно критикует Трампа и наращивает популярность. Однако перед партией стоит дилемма: снова сделать ставку на прогрессивную повестку Калифорнии и Нью-Йорка (рискуя проиграть в «ржавом поясе») или пойти по центристскому пути. В кадровом смысле это означает – сможет ли национальное руководство навязать свой выбор региональным партаппаратам (или появится новый антисистемный кандидат вроде Берни Сандерса).

    У прогрессивного крыла есть яркая фигура – Александрия Окасио-Кортес, способная мобилизовать молодежь. У умеренных – губернаторы «колеблющихся» штатов: Гретхен Уитмер (Мичиган) или Джей Би Прицкер (Иллинойс), которые могут привлечь независимых избирателей. Выбор между этими векторами и станет содержанием внутрипартийной войны.

    Что мы увидим в 2028-м?

    Речь идет о радикализации и фракционности самих партийных систем. Обе партии раскалываются на враждующие группы, что делает их менее управляемыми с «Берега», фактический (на деле – теневой) содержательный механизм выдвижения кандидатов в президенты, то есть реальная власть уходит в столицы штатов. Более того, нельзя исключать движения США к модели «конкурентного авторитаризма», где выборы формально есть, но они нечестны из-за административного давления и контроля над информационным полем. История США знает множество примеров такого развития. Легитимность победы 2028 года будет оспариваться в любом случае.

    Возможны разные сценарии развития текущей остроконфликтной ситуации. Один из возможных – переход президентской власти от Дональда Трампа к другому кандидату от Республиканской партии. Несмотря на очевидные экономические проблемы, которые мы наблюдаем в последнее время, инерция трампистского движения и слабость Демократической партии создают благоприятные условия для того, чтобы республиканцы сохранили контроль над исполнительной властью. Это может быть связано как с электоральной базой партии, так и с ее способностью мобилизовать сторонников в кризисные моменты.

    Второй возможный сценарий предполагает, что экономические проблемы и нарастающее общественное недовольство хаосом приведут к победе представителя умеренного крыла Демократической партии, такого как Гэвин Ньюсом или Гретхен Уитмер. Эти кандидаты, вероятно, будут позиционировать себя как сторонники стабильности и возврата к традиционным демократическим ценностям, что может привлечь широкий спектр избирателей, уставших от радикальных перемен. В этом контексте демократы могут воспользоваться политической конъюнктурой для укрепления своих позиций и восстановления контроля над законодательной властью. Но на съезде Демократической партии региональные аппаратчики могут дать бой, и – после избрания Трампа ничего нельзя исключать – выдвинуть радикала, Сандерса 2.0, что превратит выборы в резко поляризованную идеологическую войну «левые против правых» (что бы ни понимать под теми и другими).

    Наконец, новая партия Маска может отнять голоса у республиканцев ровно настолько, чтобы демократы победили на парламентских выборах, создавая новый, альтернативный центр силы в Конгрессе.

    Выборы 2028 года станут битвой не только идеологий, но и аппаратов. Вопрос в том, сможет ли «партия порядка» (старый истеблишмент обеих партий) договориться с «партией движения» (популистами и трампистами), или мы станем свидетелями окончательного разрыва и появления новой политической реальности с тремя центрами силы. Ясно одно: результаты праймериз – мощный, но не абсолютный инструмент. Они гарантируют кандидату первый тур, но если тот не убедил партию в своей силе, в игру вступают старые аппаратные механизмы, готовые переписать волю первичных избирателей. Региональные партийные боссы готовы сказать свое веское слово. И наблюдать за этим будет фантастически интересно. Если, конечно, вы азартны. 

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию.

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

