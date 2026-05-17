Недавно одна московская юрист с 40-летним стажем мне сказала, что такого количества судов между родственниками, как сейчас, она не знала за все время своей работы. Рвутся кровные узы, люди враждуют с самыми близкими, живут в обиде, годами не общаются. Даже небольшие проблемы пытаются решить через суд, не желая разговаривать друг с другом. Но ведь семья – это самое главное, что у нас есть. Игнорируя ее, человек ослабевает, теряет опору, чувствует себя беспомощным, незащищенным.

Разногласия, споры, ссоры, выяснения отношений с родными – это обязательная часть развития, взросления. В них мы с детства учимся отстаивать свои права, высказывать свое мнение, формулировать потребности, и в противостоянии с домашними – слышать других, понимать их. В этом смысл и подросткового бунта, через который прошли многие. Общение с родственниками – это упражнение в любви, в постройке отношений. Об этом «милые бранятся – только тешатся», «стерпится-слюбится», «не выноси сор из избы». Желание сохранить семью, несмотря на разногласия, на протяжении всей истории держало человечество на плаву. А сейчас даже крохотная ссора приводит к разводу, к блокировке, к долгой мучительной молчаливой битве.

Люди предпочитают не договариваться, сохраняя мир в семье, а рвать связи. Но с глаз долой – не значит из сердца вон. Семью не сотрешь, как переписку в мессенджерах. Того, с кем повязан кровно, не выбросишь на помойку, как старую шмотку. Занозой в сердце он будет саднить всю жизнь. Также не избавишься от воспоминаний о детстве, о тех, кто тебя вырастил, потому что без детства нет человека. На волевое усилие забыть о ненавидимом родственнике тратится уйма энергии, сил. Ликвидируя родного из поля зрения, мы остаемся один на один со своей болью, что усугубляет и ее, и вражду с тем, кто первым призван прийти на помощь. А нужно всего-то поговорить, обсудить, быть услышанным и услышать другого. Вот для чего требуется и энергия, и усилия, и воля!

Чаще и больнее всего мы враждуем с теми, кого любим. Ненависть и любовь – две стороны одной медали. Потому что максимально больно нам может сделать лишь самый близкий, родной – часть нас самих. Логично, что обида на него, злость, гнев, неприязнь кроются и в нашем внутреннем раздрае. Об этом сигналист как раз недоговороспособность, уход от выяснения отношений, блокировка родных – признак инфантилизма, детского мышления. Ведь, чтобы выйти на разговор с таким человеком, нужно преодолеть свою гордыню, комплексы, обидки и хотелки. Повзрослеть.

В немецком языке есть термин «Streitkultur», дословно – «культура ругаться», не уходить от конфликта, а разбираться в нем. В нашем менталитете выяснение отношений – семейная разборка – воспринимается как что-то негативное. В итоге многие даже не догадываются об истинных причинах действий другой стороны, о ее мотивах. Остаются при своем, не разобравшись, что приводит к настоящим катастрофам. Вот и слышим: «Мать мне не говорила о своих проблемах, а мне казалось, что она меня избегает». «Недосказанность убила наш брак. Я же не ясновидящий, чтобы угадывать тайны жены!». «У меня было много вопросов к отцу, а он не хотел ничего объяснять». «У меня были необоснованные подозрения». «Я ждал и искал подвоха на пустом месте».

Порвать отношения, заблокировать близкого – легко, но проблему это не решает. Это уход от проблемы, которая будет преследовать человека всю жизнь в разных вариантах. Выходит, что конструктивнее ругаться, спорить, ссориться, выводя отношения на новый уровень, чем хоронить то, что по определению убить невозможно – родственные узы. Чинить семью надо любыми способами, потому что без нее нет человека. И пусть эта починка будет со слезами, взаимными упреками, разбитой посудой. Все прочные семьи через это проходили. И сохранялись, потому что знали – родственники как сообщающиеся сосуды. Больно одному – и другой страдает. Без одного не было бы и другого. Родственные узы – данность, условие задачи, которая называется «жизнь». И ближе самых родных у нас никого не будет. К сожалению, некоторые понимают это слишком поздно.

«Давай поговорим!» «Давай обсудим!» «Давай пообщаемся по душам!» Простые фразы, но именно их нам произнести сложнее всего. Потому что они требуют опасной, как нам кажется, открытости, искренности. Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости, хотя на деле демонстрирует как раз силу личности. Слабые строят стены. Сильные – договариваются.

Ты держишь на кого-то зло? Обижаешься? Не погребай себя в битве с родным, которого ты заблокировал. Не бойся поговорить, бойся не использовать целительную возможность договориться, понять близкого, и сам удивишься – себя поймешь прежде всего. С самим собой примиришься.

Да, выйти на такие беседы бывает непросто. Но, как говорят старики, «на обиженных воду возят». А рвать родственные узы – страшный грех, который аукнется непременно и кратно.