    Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    @ Fredrik Sandberg/Tt/Zuma Exclusive/TASS

    17 мая 2026, 12:00 Мнение

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер

    журналист

    Недавно одна московская юрист с 40-летним стажем мне сказала, что такого количества судов между родственниками, как сейчас, она не знала за все время своей работы. Рвутся кровные узы, люди враждуют с самыми близкими, живут в обиде, годами не общаются. Даже небольшие проблемы пытаются решить через суд, не желая разговаривать друг с другом. Но ведь семья – это самое главное, что у нас есть. Игнорируя ее, человек ослабевает, теряет опору, чувствует себя беспомощным, незащищенным.

    Разногласия, споры, ссоры, выяснения отношений с родными – это обязательная часть развития, взросления. В них мы с детства учимся отстаивать свои права, высказывать свое мнение, формулировать потребности, и в противостоянии с домашними – слышать других, понимать их. В этом смысл и подросткового бунта, через который прошли многие. Общение с родственниками – это упражнение в любви, в постройке отношений. Об этом «милые бранятся – только тешатся», «стерпится-слюбится», «не выноси сор из избы». Желание сохранить семью, несмотря на разногласия, на протяжении всей истории держало человечество на плаву. А сейчас даже крохотная ссора приводит к разводу, к блокировке, к долгой мучительной молчаливой битве.

    Люди предпочитают не договариваться, сохраняя мир в семье, а рвать связи. Но с глаз долой – не значит из сердца вон. Семью не сотрешь, как переписку в мессенджерах. Того, с кем повязан кровно, не выбросишь на помойку, как старую шмотку. Занозой в сердце он будет саднить всю жизнь. Также не избавишься от воспоминаний о детстве, о тех, кто тебя вырастил, потому что без детства нет человека. На волевое усилие забыть о ненавидимом родственнике тратится уйма энергии, сил. Ликвидируя родного из поля зрения, мы остаемся один на один со своей болью, что усугубляет и ее, и вражду с тем, кто первым призван прийти на помощь. А нужно всего-то поговорить, обсудить, быть услышанным и услышать другого. Вот для чего требуется и энергия, и усилия, и воля!

    Чаще и больнее всего мы враждуем с теми, кого любим. Ненависть и любовь – две стороны одной медали. Потому что максимально больно нам может сделать лишь самый близкий, родной – часть нас самих. Логично, что обида на него, злость, гнев, неприязнь кроются и в нашем внутреннем раздрае. Об этом сигналист как раз недоговороспособность, уход от выяснения отношений, блокировка родных – признак инфантилизма, детского мышления. Ведь, чтобы выйти на разговор с таким человеком, нужно преодолеть свою гордыню, комплексы, обидки и хотелки. Повзрослеть.

    В немецком языке есть термин «Streitkultur», дословно – «культура ругаться», не уходить от конфликта, а разбираться в нем. В нашем менталитете выяснение отношений – семейная разборка – воспринимается как что-то негативное. В итоге многие даже не догадываются об истинных причинах действий другой стороны, о ее мотивах. Остаются при своем, не разобравшись, что приводит к настоящим катастрофам. Вот и слышим: «Мать мне не говорила о своих проблемах, а мне казалось, что она меня избегает». «Недосказанность убила наш брак. Я же не ясновидящий, чтобы угадывать тайны жены!». «У меня было много вопросов к отцу, а он не хотел ничего объяснять». «У меня были необоснованные подозрения». «Я ждал и искал подвоха на пустом месте».

    Порвать отношения, заблокировать близкого – легко, но проблему это не решает. Это уход от проблемы, которая будет преследовать человека всю жизнь в разных вариантах. Выходит, что конструктивнее ругаться, спорить, ссориться, выводя отношения на новый уровень, чем хоронить то, что по определению убить невозможно – родственные узы. Чинить семью надо любыми способами, потому что без нее нет человека. И пусть эта починка будет со слезами, взаимными упреками, разбитой посудой. Все прочные семьи через это проходили. И сохранялись, потому что знали – родственники как сообщающиеся сосуды. Больно одному – и другой страдает. Без одного не было бы и другого. Родственные узы – данность, условие задачи, которая называется «жизнь». И ближе самых родных у нас никого не будет. К сожалению, некоторые понимают это слишком поздно.

    «Давай поговорим!» «Давай обсудим!» «Давай пообщаемся по душам!» Простые фразы, но именно их нам произнести сложнее всего. Потому что они требуют опасной, как нам кажется, открытости, искренности. Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости, хотя на деле демонстрирует как раз силу личности. Слабые строят стены. Сильные – договариваются.

    Ты держишь на кого-то зло? Обижаешься? Не погребай себя в битве с родным, которого ты заблокировал. Не бойся поговорить, бойся не использовать целительную возможность договориться, понять близкого, и сам удивишься – себя поймешь прежде всего. С самим собой примиришься.

    Да, выйти на такие беседы бывает непросто. Но, как говорят старики, «на обиженных воду возят». А рвать родственные узы – страшный грех, который аукнется непременно и кратно. 

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени

    На уходящей неделе на Северной верфи заложен девятый фрегат проекта 22350 для ВМФ России – «Адмирал флота Громов». Событие это знаковое по целому ряду причин. Какими возможностями обладает данный корабль, чем он уникален по сравнению с фрегатами других ведущих морских держав – и что нужно, чтобы фрегаты данной серии стали максимально эффективными боевыми единицами российского ВМФ? Подробности

    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью

    Гуляя по саду «нового тайного города» – квартала высшей власти Китая, президент США Дональд Трамп спросил у председателя КНР Си Цзиньпиня, бывали ли там другие лидеры. Хозяин ответил, что президент России Владимир Путин уже бывал. А через несколько дней, вероятно, еще раз побывает. Учитывая тягу Трампа к уникальности, тот наверняка огорчен. По сути, весь план Вашингтона провален. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

