Медведь напал на российского туриста в Японии
Во время хайкинга около города Окутама в Японии на мужчину набросилось дикое животное, серьезно повредив ему лицо и руки, сообщили СМИ.
Как передает телеканал NihonTV, инцидент произошел на популярном лесном маршруте. Пострадавший гражданин РФ смог самостоятельно связаться с местной полицией и сообщить о нападении хищника, передает ТАСС.
На место происшествия оперативно прибыли японские экстренные службы. Спасатели эвакуировали раненого туриста по воздуху и доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Медики зафиксировали у пациента различные травмы рук и лица. В настоящее время жизни россиянина ничто не угрожает, он находится под наблюдением специалистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в завершившемся финансовом году число пострадавших от нападений медведей в Японии достигло рекордных значений.
В конце апреля дикий зверь напал на выгуливавшую собаку жительницу города Тояма.
На фоне участившихся инцидентов местные жители активно скупают механических пугал в виде волков.