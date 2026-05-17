Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.9 комментариев
Подлетевшие к Москве после полуночи два дрона уничтожены силами ПВО
Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации на подлете к Москве двух дронов ВСУ.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он около двух часов ночи.
Через 15 минут Собянин заявил, что военные Минобороны ликвидировали еще один дрон.
При этом вечером субботы силы ПВО сбили два летевших к столице дрона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с 20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.