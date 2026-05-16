Минобороны доложило об уничтожении более 135 дронов ВСУ за ночь над регионами страны

Минобороны доложило в Max-канале об уничтожении за ночь 138 дронов ВСУ над 15-ю регионами, акваториями Азовского и Черного морей.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 15 мая до 7.00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу ночь над Россией нейтрализовали 355 украинских БПЛА.