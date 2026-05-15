Мирошник: ВСУ применяют к российским пленным пытки электричеством и водой
Украинские военные используют против российских военнопленных жестокие методы дознания, характерные для американских кампаний на Ближнем Востоке, пытают водой и током, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергают пленных россиян изощренным издевательствам, передает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о применении электричества и утоплении в воде.
«Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы... которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», – заявил дипломат.
Ранее Мирошник уже обращал внимание на факты сексуального насилия и моральных унижений со стороны украинских военных. Он также отметил формальный подход международных организаций, посещающих пленных, которые игнорируют реальное положение дел.
Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.
В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.