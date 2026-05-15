Мирошник: ВСУ применяют к российским пленным пытки электричеством и водой

Tекст: Вера Басилая

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергают пленных россиян изощренным издевательствам, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о применении электричества и утоплении в воде.

«Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы... которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», – заявил дипломат.

Ранее Мирошник уже обращал внимание на факты сексуального насилия и моральных унижений со стороны украинских военных. Он также отметил формальный подход международных организаций, посещающих пленных, которые игнорируют реальное положение дел.

Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.