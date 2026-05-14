Немецкие СМИ назвали арест Ермака последним предупреждением Зеленскому

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака является сигналом Владимиру Зеленскому от Запада, передает РИА «Новости».

Немецкое издание Berliner Zeitung отмечает, что ситуацию можно истолковать как последнее предупреждение главе киевского режима.

«Некоторые наблюдатели подозревают давление со стороны Вашингтона. Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам», – говорится в публикации газеты.

В процессе также участвует украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговорам. На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 млн гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области, суд уже арестовал недвижимость по этому делу.

В четверг политика взяли под стражу с возможностью выйти под залог в 140 млн гривен. Фигурантами дела стали еще шесть человек, включая бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и соратника Зеленского Тимура Миндича. Ермака уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака по делу о легализации средств.

Обвиняемый политик признался в неспособности выплатить назначенный залог для выхода на свободу.

Политолог Владимир Скачко назвал уголовное преследование экс-чиновника последним предупреждением Вашингтона Владимиру Зеленскому.