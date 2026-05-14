Закат «Грузинского легиона» предвещает финал наемничества в ВСУ

Tекст: Евгений Крутиков

Вооруженное формирование иностранных наемников ВСУ «Грузинский национальный легион» (признано террористическим и запрещено в РФ) фактически прекратило свое существование. Как отметили в российских силовых структурах, оставшиеся на Украине грузинские наемники распределены по разным подразделениям. «Наши источники на Украине подтверждают, что незаконное вооруженное формирование иностранных наемников «Грузинский национальный легион» прекратило свое существование, а все сборы, которые осуществляет его главарь Мамука Мамулашвили, идут на личное обогащение данного гражданина», – говорят источники ТАСС.

Наемники из Грузии стали прибывать на Украину начиная с 2014 года. Таким образом. «Грузинский легион» может считаться старейшим наемническим подразделением в составе ВСУ.

В Грузии нет уголовного преследования наемников, потому до поры до времени они чувствовали себя комфортно и регулярно ездили на родину. Однако в составе «Грузинского легиона» отмечались не только этнические грузины. Дело в том, что для повышения статуса и пополнения личного состава в «Легион» было разрешено принимать граждан США и Великобритании. Так, одним из наиболее известных «легионеров» стал англичанин Мэтью Робинсон – профессиональный наемник, прибывший на Украину из Ирака, где он служил по контракту в американской армии в Мосуле.

На пике своей деятельности в «Грузинском легионе» могло быть от 7 до 8 тыс. грузин. Правда, это цифру приводят различные грузинские источники, и есть основания считать ее сильно завышенной. Скорее всего единовременно в составе подразделения могло быть около 700 человек. А более крупные цифры относятся к общему количеству граждан Грузии, которые находились на Украине по принципу ротации начиная с 2014 года.

Верить грузинским источникам вообще не следует. Они регулярно завышали численность «Грузинского легиона» и занижали свои потери. Так, в социальных сетях в последний месяц фигурировал список из 113 убитых на Украине грузин, начиная с 2022 года - и вот тут как раз есть основания полагать, что этот список занижен минимум в десять раз.

Страсть боевиков «легиона» к публичности и позерству сыграла с ними злую шутку. Они слишком любили фотографироваться и верили, что в 2023 году Россия будет разгромлена, а потому и особо скрываться как бы не надо. В результате личный состав «Грузинского легиона» быстро стал известен чуть ли не поименно, что и дает возможность легко отслеживать и его численность и потери.

Основателем «легиона» был Мамука Мамулашвили, уроженец Тбилиси, 1978 года рождения, сын офицера Советской армии, ставшего генералом грузинских вооруженных сил и получившего известность в ходе войны в Абхазии. В 14-летнем возрасте Мамука сбежал на фронт, чтобы воевать в подразделении своего отца, попал в плен к абхазам, но был быстро обменен. В дальнейшем служил в Минобороны Грузии, даже был одно время советником министра. На Украину переехал в 2014 году и сколотил из граждан Грузии этот самый «легион».

В последнее время непосредственно в боевых действиях не участвует, увлекся абстрактной живописью. Прямо сейчас в Умани проходит выставка его работ.

Первые грузинские подразделения ВСУ пытались захватить Луганский аэропорт, затем попали в котел под Дебальцево и были выведены под Мариуполь. В 2016 году «Грузинский легион» был формально причислен к 54-ой омбр, но на практике координации действий между Мамулашвили и командованием номерной бригады никогда не было. Сейчас «легион» также формально выведен из состава бригады, что и стоит расценивать как его фактическое расформирование. поскольку в штатной структуре ВСУ или Нацгвардии он более не числится.

Наибольшие потери «легион» понес в Курской области. Грузинские боевики отличались все это время исключительной жестокостью и несколько раз оказывались в центре скандалов с видео с расстрелом российских пленных.

В 2019 году на Мамулашвили в Киеве было совершен покушение, он был ранен, но выжил. Тогда вообще прошла серия покушений на руководство «легиона» и политически активных грузин на Украине. Верховный суд Донецка приговорил его заочно к 23 годам заключения за военные преступления.

Надо сказать, что практически вся его семья настроена агрессивно антироссийски. Его родная сестра Нона – депутат грузинского парламента от «Единого национального движения», партии Саакашвили, регулярно участвует в антиправительственных и антироссийских митингах в Тбилиси.

Некоторые выходцы из «Грузинского легиона», входившие в его первые составы с 2014 года, после начала СВО переходили в другие подразделения ВСУ, что создавало путаницу при их отслеживании. Так, еще одна знаковая фигура этой террористической структуры – Ираклий Курасбедиани с марта 2022 года формально приписан к 25-й артиллерийской бригаде, а по факту командует взводом аэроразведки (беспилотники).

Курасбеиани – фигура знаковая и очень характерная этой террористической структуры. Грузинский еврей, исповедует иудаизм. Женат на возрастной служительнице бывшей мариупольской синагоги. Кадровый полковник грузинской армии.

Добровольцем в возрасте 17 лет начинал воевать в 1992 году в Южной Осетии. Окончил Национальную военную академию в Тбилиси, которая была организована на базе советского артиллерийского училища. При Саакашили возглавил так называемую «полицию Верхнего Кодори» – небольшой горной зоны в Абхазии, которую тогда контролировало Тбилиси. В августе 2008 года сдал Кодорское ущелье абхазам без боя, бросив технику и артиллерию. Было разбирательство, но Курасбедиани никакого особого наказания не понес. С уходом Саакашвили переехал сперва в Германию, где работал в службе безопасности международной IT-компании, а затем и на Украину.

Именно Курасбедиани, как наиболее известная в Грузии фигура и старший по званию, на первых парах занимался активной вербовкой наемников в «Грузинский легион». А также инструктировал боевиков батальона «Азов» по артиллерии и снайперскому делу. На фото часто светится именно со снайперской винтовкой. Он одно время находился под Артемовском (Бахмутом), а сейчас, по ряду данных, может быть в Запорожье.

Особое внимание именно к «Грузинскому легиону» в составе ВСУ было связано не только с его безудержной саморекламой. Большинство его членов – это идейные русофобы,

которые крикливо утверждали, что им «все равно где убивать русских». А это в свою очередь открывало широкое поле для деятельности украинской пропаганды.

В то же время большие потери, которые понес «легион» сперва под Попасной, а затем и в Курской области сильно навредили общему имиджу Киева, что стало сказываться и на всем потоке иностранных наемников на Украину. Остатки «Грузинского легиона» превратились в «чемодан без ручки», который и использовать как боевую единицу уже было проблематично, и бросить сложно. Поэтому он и расформирован как самостоятельное подразделение, а личный состав раскидан по другим частям.

Скорее всего со временем участь «Грузинского легиона» постигнет и другие так называемые «национальные» террористические формирования в составе ВСУ. Потребность в их содержании уже не очевидна, а военный эффект от них приближается к нулю. Вся долгоиграющая авантюра с созданием «идейных» русофобских подразделений из иностранцев для ВСУ оказалась бессмысленной и дорогостоящей игрушкой. И печальная судьба «Грузинского легиона» лишь самый характерный пример этой политики.