    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    Нанесены мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    Си Цзиньпин сделал прямое предупреждение Трампу
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Посчитана доля называющих себя православными россиян
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 12:50 • В мире

    Закат «Грузинского легиона» предвещает финал наемничества в ВСУ

    @ Oleksandr Rupeta/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Самое знаменитое и скандальное наемническое формирование ВСУ – так называемый «Грузинский легион» – расформировано. Таким стал бесславный конец наиболее русофобски настроенных иностранных наемников на Украине. Почему киевский режим признал бесполезным существование «легиона» – и какую злую шутку сыграла с грузинскими боевиками их страсть к самопиару?

    Вооруженное формирование иностранных наемников ВСУ «Грузинский национальный легион» (признано террористическим и запрещено в РФ) фактически прекратило свое существование. Как отметили в российских силовых структурах, оставшиеся на Украине грузинские наемники распределены по разным подразделениям. «Наши источники на Украине подтверждают, что незаконное вооруженное формирование иностранных наемников «Грузинский национальный легион» прекратило свое существование, а все сборы, которые осуществляет его главарь Мамука Мамулашвили, идут на личное обогащение данного гражданина», – говорят источники ТАСС.

    Наемники из Грузии стали прибывать на Украину начиная с 2014 года. Таким образом. «Грузинский легион» может считаться старейшим наемническим подразделением в составе ВСУ.

    В Грузии нет уголовного преследования наемников, потому до поры до времени они чувствовали себя комфортно и регулярно ездили на родину. Однако в составе «Грузинского легиона» отмечались не только этнические грузины. Дело в том, что для повышения статуса и пополнения личного состава в «Легион» было разрешено принимать граждан США и Великобритании. Так, одним из наиболее известных «легионеров» стал англичанин Мэтью Робинсон – профессиональный наемник, прибывший на Украину из Ирака, где он служил по контракту в американской армии в Мосуле.

    На пике своей деятельности в «Грузинском легионе» могло быть от 7 до 8 тыс. грузин. Правда, это цифру приводят различные грузинские источники, и есть основания считать ее сильно завышенной. Скорее всего единовременно в составе подразделения могло быть около 700 человек. А более крупные цифры относятся к общему количеству граждан Грузии, которые находились на Украине по принципу ротации начиная с 2014 года.

    Верить грузинским источникам вообще не следует. Они регулярно завышали численность «Грузинского легиона» и занижали свои потери. Так, в социальных сетях в последний месяц фигурировал список из 113 убитых на Украине грузин, начиная с 2022 года - и вот тут как раз есть основания полагать, что этот список занижен минимум в десять раз.

    Страсть боевиков «легиона» к публичности и позерству сыграла с ними злую шутку. Они слишком любили фотографироваться и верили, что в 2023 году Россия будет разгромлена, а потому и особо скрываться как бы не надо. В результате личный состав «Грузинского легиона» быстро стал известен чуть ли не поименно, что и дает возможность легко отслеживать и его численность и потери.

    Основателем «легиона» был Мамука Мамулашвили, уроженец Тбилиси, 1978 года рождения, сын офицера Советской армии, ставшего генералом грузинских вооруженных сил и получившего известность в ходе войны в Абхазии. В 14-летнем возрасте Мамука сбежал на фронт, чтобы воевать в подразделении своего отца, попал в плен к абхазам, но был быстро обменен. В дальнейшем служил в Минобороны Грузии, даже был одно время советником министра. На Украину переехал в 2014 году и сколотил из граждан Грузии этот самый «легион».

    В последнее время непосредственно в боевых действиях не участвует, увлекся абстрактной живописью. Прямо сейчас в Умани проходит выставка его работ.

    Первые грузинские подразделения ВСУ пытались захватить Луганский аэропорт, затем попали в котел под Дебальцево и были выведены под Мариуполь. В 2016 году «Грузинский легион» был формально причислен к 54-ой омбр, но на практике координации действий между Мамулашвили и командованием номерной бригады никогда не было. Сейчас «легион» также формально выведен из состава бригады, что и стоит расценивать как его фактическое расформирование. поскольку в штатной структуре ВСУ или Нацгвардии он более не числится.

    Наибольшие потери «легион» понес в Курской области. Грузинские боевики отличались все это время исключительной жестокостью и несколько раз оказывались в центре скандалов с видео с расстрелом российских пленных.

    В 2019 году на Мамулашвили в Киеве было совершен покушение, он был ранен, но выжил. Тогда вообще прошла серия покушений на руководство «легиона» и политически активных грузин на Украине. Верховный суд Донецка приговорил его заочно к 23 годам заключения за военные преступления.

    Надо сказать, что практически вся его семья настроена агрессивно антироссийски. Его родная сестра Нона – депутат грузинского парламента от «Единого национального движения», партии Саакашвили, регулярно участвует в антиправительственных и антироссийских митингах в Тбилиси.

    Некоторые выходцы из «Грузинского легиона», входившие в его первые составы с 2014 года, после начала СВО переходили в другие подразделения ВСУ, что создавало путаницу при их отслеживании. Так, еще одна знаковая фигура этой террористической структуры – Ираклий Курасбедиани с марта 2022 года формально приписан к 25-й артиллерийской бригаде, а по факту командует взводом аэроразведки (беспилотники).

    Курасбеиани – фигура знаковая и очень характерная этой террористической структуры. Грузинский еврей, исповедует иудаизм. Женат на возрастной служительнице бывшей мариупольской синагоги. Кадровый полковник грузинской армии.

    Добровольцем в возрасте 17 лет начинал воевать в 1992 году в Южной Осетии. Окончил Национальную военную академию в Тбилиси, которая была организована на базе советского артиллерийского училища. При Саакашили возглавил так называемую «полицию Верхнего Кодори» – небольшой горной зоны в Абхазии, которую тогда контролировало Тбилиси. В августе 2008 года сдал Кодорское ущелье абхазам без боя, бросив технику и артиллерию. Было разбирательство, но Курасбедиани никакого особого наказания не понес. С уходом Саакашвили переехал сперва в Германию, где работал в службе безопасности международной IT-компании, а затем и на Украину.

    Именно Курасбедиани, как наиболее известная в Грузии фигура и старший по званию, на первых парах занимался активной вербовкой наемников в «Грузинский легион». А также инструктировал боевиков батальона «Азов» по артиллерии и снайперскому делу. На фото часто светится именно со снайперской винтовкой. Он одно время находился под Артемовском (Бахмутом), а сейчас, по ряду данных, может быть в Запорожье.

    Особое внимание именно к «Грузинскому легиону» в составе ВСУ было связано не только с его безудержной саморекламой. Большинство его членов – это идейные русофобы,

    которые крикливо утверждали, что им «все равно где убивать русских». А это в свою очередь открывало широкое поле для деятельности украинской пропаганды.

    В то же время большие потери, которые понес «легион» сперва под Попасной, а затем и в Курской области сильно навредили общему имиджу Киева, что стало сказываться и на всем потоке иностранных наемников на Украину. Остатки «Грузинского легиона» превратились в «чемодан без ручки», который и использовать как боевую единицу уже было проблематично, и бросить сложно. Поэтому он и расформирован как самостоятельное подразделение, а личный состав раскидан по другим частям.

    Скорее всего со временем участь «Грузинского легиона» постигнет и другие так называемые «национальные» террористические формирования в составе ВСУ. Потребность в их содержании уже не очевидна, а военный эффект от них приближается к нулю. Вся долгоиграющая авантюра с созданием «идейных» русофобских подразделений из иностранцев для ВСУ оказалась бессмысленной и дорогостоящей игрушкой. И печальная судьба «Грузинского легиона» лишь самый характерный пример этой политики.

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему?

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне.

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху?

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

