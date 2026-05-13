Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

Сергей Миркин
Почему украинский язык не стал на Украине родным
Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.
Сергей Худиев
Фальшивые «старцы» нагоняют жуть
Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.
Дмитрий Орехов
США повторяют ошибки Ассирии
США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.