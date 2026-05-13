В Башкирии после пожара на станции «Транснефти» пропали несколько рабочих
На линейной производственно-диспетчерской станции АО «Транснефть - Урал» в Башкирии произошло возгорание, в результате которого пострадали три человека, еще несколько числятся пропавшими без вести, сообщили в компании.
После пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) на станции «Нурлино» АО «Транснефть - Урал» в Башкирии ищут нескольких рабочих. Инцидент произошел во время очистки от донных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации. Возгорание началось в процессе этих работ, сообщается на сайте компании.
«Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП», – говорится в сообщении.
В пресс-службе предприятия уточнили, что внутри обвалования воспламенилась газовоздушная смесь. Работы выполняли сотрудники подрядной организации, трое из них пострадали и были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить точные причины случившегося.
Как писала в среду газета ВЗГЛЯД, в результате возгорания на промышленном предприятии в Уфимском районе Башкирии два человека получили ожоги.
Ранее три человека погибли при пожаре в двухэтажном бараке в Уфе. А 15 апреля падение сбитых над промышленной зоной Стерлитамака дронов ВСУ привело к смертельному ранению сотрудника экстренной службы.