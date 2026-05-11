    Пашинян лишил армянские диаспоры права голоса
    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса
    В Тбилиси нашли объяснение интереса Киева к восстановлению отношений с Грузией
    В России бесследно исчезли еще две фуры с агрессивными узбекскими пчелами
    Песков: Слова Путина о кандидатуре Шредера вызвали бурю обсуждений в Европе
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны
    Король Малайзии стал владельцем российского лимузина Aurus Senat
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    Россия готовится ввести безвизовый режим еще с тремя странами
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    11 мая 2026, 17:52 • Новости дня

    Euractiv: ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Брюсселе приступили к созданию наглядного плана, демонстрирующего готовность европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

    Еврокомиссия начала работу над картой, которая покажет конкретные предложения стран Евросоюза по военной помощи Киеву, передает ТАСС. По данным портала Euractiv, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Каллас направили соответствующие запросы в столицы государств ЕС.

    На данный момент ответы получены менее чем от половины стран блока. Ситуация остается неоднозначной из-за отсутствия должной обратной связи, однако обсуждение проекта карты запланировано на вторник в рамках встречи министров обороны Евросоюза в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия приступила к привлечению средств на рынках капитала для кредитования Украины. До конца второго квартала европейские власти направят украинской стороне крупный финансовый транш на военные нужды. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс спрогнозировал превращение страны в экономического «тигра» Европы.

    10 мая 2026, 19:49 • Новости дня
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.

    Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».

    «Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема в соцсети.

    Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.

    Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.

    11 мая 2026, 10:01 • Новости дня
    В Тбилиси нашли объяснение интереса Киева к восстановлению отношений с Грузией
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Роль Грузии как соединяющего звена между различными государствами объясняет усилия Украины по восстановлению отношений с Тбилиси, испорченных Киевом после начала СВО, заявила вице-премьер – глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» Бочоришвили сказала, что инициатива Владимира Зеленского провести переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Ереване на саммите Европейского политического сообщества «легко объяснима».

    «Единственный контекст, который объясняет активность украинской стороны, это роль Грузии в плане связи широкого соседства», – сказала она.

    «Сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией», – заявила Бочоришвили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский инициировал встречу с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе в Ереване. После этих переговоров глава правительства Грузии выразил готовность максимально восстановить двусторонние отношения. Грузинские эксперты объяснили активность украинского лидера на Южном Кавказе поиском поддержки.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Украинские пограничники понесли массовые потери от собственных мин

    Tекст: Ольга Иванова

    Переброшенная для доукомплектования украинская бригада «Форпост» столкнулась с высокими потерями в результате ошибочного дистанционного минирования со стороны сослуживцев.

    Одиннадцатый отряд Госпогранслужбы Украины несет значительный урон в Черниговской области, передает РИА «Новости». Подразделение создали в 2015 году, а в 2024 году оно получило статус бригады.

    В силовых структурах отметили сложную ситуацию для украинских военных. «В Черниговской области массовые потери несет 11-й пограничный отряд ГПСУ», – сообщил собеседник агентства.

    Сейчас упоминания об этом формировании встречаются преимущественно в некрологах. Бойцов вывели в регион для восполнения резервов, однако они продолжают гибнуть, в том числе от действий своих товарищей при установке минных заграждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали дистанционное минирование территорий в Черниговской области.

    Сумской пятый пограничный отряд также понес существенные потери в результате российского огневого поражения.

    Количество погибших украинских военных при ударе по полигону в этом регионе достигло трехсот человек.

    11 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Политолог: Ереван умышленно лишает диаспору за рубежом права голоса

    @ Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Ереван многое делает для того, чтобы обеспечить победу партии премьера Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Любопытно, что в случае с Молдавией ставка делалась на диаспору, проживающую в Европе. Но с Арменией дела обстоят иначе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее ЦИК Армении подтвердил, что не будет открывать избирательные участки за пределами страны.

    «Власти сознательно отсекли диаспору, проживающую за пределами страны. Это при том, что большая часть выходцев из Армении проживает именно в России. Так что фактически мы можем говорить о нарушении прав значительной части граждан республики», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    Спикер также обратил внимание на то, «как меняются правила, на которых основан западный мир». «Когда речь шла, скажем, о выборах в Молдавии и в ЕС понимали, что решающий проевропейский выбор может сделать диаспора, проживающая в Европе, все настаивали на обязательной необходимости открыть участки за рубежом», – приводит пример аналитик.

    Но когда речь заходит об армянской диаспоре, проживающей в России, Запад говорит, что отсутствие возможности волеизъявления – это норма и только так можно «избежать злоупотреблений». «На этом фоне я допускаю, что если выборы будут выглядеть очевидно сфальсифицированными, Москва хорошенько задумается, стоит ли вообще их признавать», – предположил собеседник.

    В целом ситуация в Армении сейчас достаточно напряженная, говорит он. Аресты, препоны для оппозиции – все это делается для того, чтобы обеспечить победу партии Никола Пашиняна. «При этом для России не важно, кто именно будет премьером республики. Вопрос лишь в том, чтобы выборы не превращались в фарс. И с этим, на мой взгляд, сейчас есть определенные проблемы», – посетовал Корнилов.

    «Ввиду этого наша страна могла бы как можно активнее выражать свою обеспокоенность происходящим, обращать на это внимание мировой общественности и попытаться добиться того, чтобы все граждане Армении могли реализовать свое право на предстоящих выборах», – заключил политолог.

    Участие в предстоящих парламентских выборах потребует обязательного физического присутствия избирателей на территории Армении, страна не будет открывать избирательные участки за рубежом, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Седа Гукасян.

    По ее словам, это связано с изменениями, внесенными в Избирательный кодекс Армении в 2012 году. При этом для дипломатов и военнослужащих, находящихся в длительных командировках, а также членов их семей сделано исключение.

    Представитель ведомства уточнила, что эти категории избирателей смогут проголосовать электронным способом с 29 по 31 мая. Списки участников дистанционного голосования сформируют к началу июня. Напомним, парламентские выборы в стране назначены на 7 июня. Заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и два блока.

    10 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    Минобороны Латвии возглавит работающий на Украине полковник

    Власти Латвии позвали на пост главы минобороны работающего на Украине полковника

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне инцидента с рухнувшими беспилотниками оборонное ведомство Латвии возглавит полковник Райвис Мелнис, который в последнее время работает на Украине.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса из-за инцидента с падением беспилотников, сообщает РИА «Новости».

    На его место предложена кандидатура полковника Райвиса Мелниса, который в последнее время работает на Украине.

    «Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал... Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился», – сообщила глава латвийского правительства.

    По ее мнению, недавнее падение беспилотников продемонстрировало неспособность политиков в руководстве оборонного сектора обеспечить безопасность воздушного пространства. Силиня подчеркнула, что такая ситуация недопустима, особенно на фоне увеличения военного бюджета страны до почти 5% ВВП.

    Ранее в латвийском Резекне беспилотник разбился на территории объекта хранения нефтепродуктов.

    Несмотря на заявления Спрудса о том, что дрон мог быть украинским, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста.

    Кроме того, в конце марта в Латвии уже падал и взрывался украинский беспилотник, ответственность за который Рига также пыталась возложить на Москву.

    Отметим, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс уже объявил об уходе с поста из-за инцидента с беспилотниками.

    11 мая 2026, 07:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Харьковскую область элитные подразделения с наемниками

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины воспользовались режимом прекращения огня для переброски элитных подразделений и иностранных наемников в Харьковскую область Украины.

    «Воспользовавшись перемирием, враг перебросил в Харьковскую область несколько элитных подразделений ВСУ, в том числе из состава 77 оаэмбр и полка (ранее батальона) «Р.У.Г». корпуса «Хартия», укомплектованного в том числе иностранными наемниками», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня 10 мая, однако украинская сторона неоднократно нарушала перемирие, нанося удары артиллерией и беспилотниками.

    На Харьковском направлении в районе Казачьей Лопани замечено патрулирование автомобилями с символикой ООН и Красного Креста, которые, вероятно, использовались ВСУ для подвоза материальных средств и провокаций.

    На Липцовском направлении украинские войска попытались контратаковать после огневой подготовки, но российские силы нанесли комплексное поражение, заставив их отступить. На Волчанском направлении ВСУ продолжают укреплять позиции вдоль дороги Старый Салтов – Великий Бурлук. В районе Шестеровки заградительные отряды ВСУ убили двух украинских солдат, пытавшихся самовольно покинуть позиции.

    В Сумском районе украинские штурмовики пытались форсировать реку Псел, несколько военнослужащих утонули. В Краснопольском районе штурмовая группа ВСУ была уничтожена в ходе стрелкового боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. Позднее Россия поддержала инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Вооруженные силы России ответили точными ударами на нарушение перемирия украинским командованием.

    11 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Каллас заявила о росте влияния России в Европе

    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече глав МИД стран Евросоюза верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о росте влияния России в Европе через спорт и культуру.

    Каллас заявила, что влияние России в европейских странах вновь растет. По ее словам, это заметно в спорте и на крупных культурных площадках, включая Венецианскую биеннале, передает ТАСС.

    «Влияние России вновь растет в Европе. Это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти обвинили итальянскую сторону в несоблюдении санкций и неуважении ценностей ЕС из-за возвращения России на Венецианскую биеннале. Еврокомиссия потребовала от правительства Италии дополнительных разъяснений относительно соблюдения санкций в связи с работой российского павильона. Ранее Еврокомиссия подтвердила отмену гранта в 2 млн евро для Венецианской биеннале из-за решения открыть российский павильон.

    11 мая 2026, 10:24 • Новости дня
    Стубб заявил о необходимости прямых переговоров Европы с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европе пора начать самостоятельный диалог с Москвой, однако вопрос о контактном лице пока остается открытым, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб считает, что европейским странам пришло время начать самостоятельные переговоры с Россией, передает ТАСС. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он отметил, что европейские лидеры уже обсуждают, кто станет контактным лицом в этом процессе.

    «Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем», – сказал он. По словам Стубба, если американская политика перестанет отвечать интересам Европы, европейцам придется вступить в прямое взаимодействие с Москвой.

    Финский лидер подчеркнул важность координации действий между европейскими странами, особенно между Германией, Францией, Италией, Британией, Польшей и приграничными государствами. Он добавил, что пока неизвестно, будет ли это специальный посланник или группа лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала данную инициативу Москвы. До этого Александр Стубб допустил начало самостоятельных переговоров Европы с российским лидером.

    11 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас

    Верховный представитель по иностранным делам ЕС подтвердила отказ от участия Герхарда Шредера в мирном процессе, передает ТАСС. По словам Каи Каллас, европейские министры иностранных дел обсудят возможный диалог с Москвой на неформальной встрече в конце мая.

    «Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», – сказала глава дипломатической службы. Она добавила, что перед началом контактов европейским странам необходимо согласовать общую позицию.

    Каллас также подчеркнула необходимость встречных уступок со стороны Москвы. Ранее стало известно, что на встрече глав внешнеполитических ведомств на Кипре 26 и 27 мая планируется обсудить список требований к России. Главным условием для старта переговоров европейская дипломатия считает немедленное и долгосрочное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала майские консультации министров иностранных дел Евросоюза по поводу возможных тем для переговоров с Москвой. Накануне правительство Германии отвергло идею участия бывшего канцлера Герхарда Шредера в диалоге с Россией. Ранее руководитель дипслужбы ЕС пообещала подготовить перечень требований к российской стороне для урегулирования украинского конфликта.

    10 мая 2026, 21:11 • Новости дня
    Киев сообщил о передаче Москве списков на обмен пленными «тысяча на тысячу»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская сторона направила России перечень военнослужащих для масштабного обмена по формуле «тысяча на тысячу» при содействии американских партнеров, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Киев передал Москве списки на обмен военнопленными по формуле «тысяча на тысячу», передают «Вести». Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    Политик отметил, что Соединенные Штаты взяли на себя гарантии проведения процедуры. По его словам, обмен пленными по формуле «1000 на 1000» в настоящее время находится на стадии подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Киев согласовали прекращение огня до 11 мая.

    Российские и украинские службы начали сверку списков военнопленных.

    Российская сторона получила от Киева встречный документ по формуле «тысячу на тысячу».

    11 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против российских детских центров и училища Минобороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение о введении санкций против ряда российских образовательных и детских учреждений.

    В черный список попали Нахимовское военно-морское училище Минобороны России, региональное отделение ДОСААФ в Севастополе, а также пять детских центров, включая Всероссийский центр «Алые паруса» в Евпатории и «Орленок» в Туапсе, передает ТАСС.

    В Брюсселе обвиняют эти организации в размещении детей, якобы эвакуированных из зоны боевых действий на Украине в начале спецоперации, что в Евросоюзе называют «незаконной депортацией».

    Европейским компаниям и общественным организациям теперь запрещено поддерживать с этими российскими юрлицами какие-либо финансовые отношения. Активы указанных организаций, если таковые будут обнаружены на счетах в банках Евросоюза, подлежат немедленной заморозке.

    В апреле ЕС ввел санкции против главы Эрмитажа Михаила Пиотровского.

    В прошлом году ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Натальи Виртуозовой.

    10 мая 2026, 22:58 • Новости дня
    Украинский министр признал катастрофическое сокращение населения

    Tекст: Антон Антонов

    Численность населения на Украине в настоящее время сократилась примерно до 22-25 млн человек, заявил украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

    «Это катастрофа», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Стоит отметить, что еще в конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова приводила данные о том, что итоги исследований за 2024 год показывали от 28 млн до 30 млн жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание European Conservative заявило о риске масштабного демографического коллапса на Украине. Британский журналист Уилл Ллойд оценил текущую численность населения страны примерно в 20 млн человек. Украинский демограф Александр Гладун сообщил о ежегодном сокращении числа жителей на 1,15 млн человек.

    11 мая 2026, 13:22 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ нарушили перемирие более 23 тысяч раз
    @ REUTERS/Ueslei Marcelino

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска в последние сутки соблюдали режим прекращения огня, однако украинские силы неоднократно нарушали перемирие, они потеряли сотни человек, сообщило Минобороны.

    Российские военные зеркально реагировали на атаки противника в зоне проведения специальной военной операции, указало ведомство в Max. В период действия режима прекращения огня украинская сторона нарушила перемирие более 23 тысяч раз.

    Подразделения группировки «Север» поразили силы противника в Сумской области, а в Харьковской области были атакованы несколько бригад ВСУ. На этих направлениях украинские войска потеряли до 90 человек. Группировка «Запад» в ДНР нанесла урон двум бригадам противника, уничтожив более 90 бойцов и западную артиллерию.

    Наибольшие потери украинская армия понесла на направлениях действий группировок «Юг», «Центр» и «Восток». Там отражены многочисленные атаки штурмовых групп, а общие потери ВСУ превысили 695 военнослужащих. Группировка «Днепр» в Запорожской области ликвидировала до 45 солдат противника.

    Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 85 украинских беспилотников. С начала спецоперации уничтожено более 144 тыс. дронов, 671 самолет и 284 вертолета противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы. К 9 мая вооруженные формирования противника нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    11 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Каллас: В ЕС обсудят темы для возможных переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры иностранных дел Евросоюза в конце мая проведут консультации по поводу возможных тем для переговоров с российской стороной, заявила руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Нам сначала (перед переговорами) нужно обсудить между собой, что мы с ними будем обсуждать. Именно поэтому у нас будет встреча (в конце мая), на которой мы обсудим предложения», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    Отмечается, что встреча глав МИД ЕС пройдет 27-28 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о готовности Брюсселя к диалогу при благоприятных обстоятельствах.

    В феврале Каллас обещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта.

    10 мая 2026, 19:31 • Новости дня
    Власти Ирландии разработали план возвращения украинских беженцев домой

    Ирландия подготовила схему по возвращению украинских беженцев на родину

    Tекст: Мария Иванова

    Дублин прорабатывает механизмы для отправки приехавших украинских граждан обратно, рассматривая в качестве главного стимула прямые финансовые выплаты.

    Правительство европейского государства прорабатывает варианты возвращения украинских беженцев на родину, передает РИА «Новости». Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган подчеркнул, что Киев крайне заинтересован в обратном приезде своих граждан.

    Ранее газета Sunday Times писала о планах властей ввести денежные выплаты за отъезд. «Нужны различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину», – заявил глава Минюста. При этом чиновник отказался преждевременно раскрывать детали программы и подтверждать информацию о финансовых стимулах.

    В начале мая стало известно о подготовке плана по выселению 16 тыс. беженцев из государственного жилья. Заместитель министра внутренних дел Колм Брофи уточнил, что процедура начнется в августе и продлится около шести месяцев.

    Всего убежище в Ирландии получили более 125,7 тыс. человек с Украины. В данный момент в предоставленных государством квартирах проживают 19,2 тыс. украинцев, хотя в ноябре 2023 года этот показатель достигал рекордных 60 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирландии запланировали выселение 16 тыс. украинских беженцев из государственного жилья.

    Дублин ранее предложил переселенцам финансовую помощь до 10 тыс. евро за возвращение на родину.

    В Венгрии заявили о планах пересмотреть договор по АЭС «Пакш-2»
    Захарова посоветовала властям Британии вызвать санитаров из-за новых санкций
    Будапешт намерен ликвидировать зависимость от российских энергоносителей
    В МИД сообщили о попытках недружественных стран сорвать сентябрьские выборы
    Правнучка Владимира Ленина скончалась в 47 лет
    Суд принял заявление о банкротстве сына певицы Валерии
    Роднина возмутилась плачевным уровнем развития российского футбола

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

