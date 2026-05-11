Euractiv: ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины
В Брюсселе приступили к созданию наглядного плана, демонстрирующего готовность европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.
Еврокомиссия начала работу над картой, которая покажет конкретные предложения стран Евросоюза по военной помощи Киеву, передает ТАСС. По данным портала Euractiv, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Каллас направили соответствующие запросы в столицы государств ЕС.
На данный момент ответы получены менее чем от половины стран блока. Ситуация остается неоднозначной из-за отсутствия должной обратной связи, однако обсуждение проекта карты запланировано на вторник в рамках встречи министров обороны Евросоюза в Брюсселе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия приступила к привлечению средств на рынках капитала для кредитования Украины. До конца второго квартала европейские власти направят украинской стороне крупный финансовый транш на военные нужды. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс спрогнозировал превращение страны в экономического «тигра» Европы.