Британский журналист сообщил о падении населения Украины до 20 млн человек

Tекст: Денис Тельманов

Население Украины на сегодняшний день составляет около двадцати миллионов человек, сообщил заместитель редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд в подкасте этого издания, сообщает издание «Страна». По словам Ллойда, об этом ему рассказал британский чиновник перед его очередной поездкой на Украину. Журналист отметил, что в начале 1990-х годов на Украине проживали пятьдесят два миллиона человек.

«Я имею в виду, это – чрезвычайные изменения. Я не представляю, что это делает с обществом – когда люди умирают, уезжают. Честно говоря, я не могу представить, какой будет Украина в 2040 году», – заявил Ллойд. Он подчеркнул, что столь резкое сокращение населения оказывает огромное влияние на страну и ее будущее.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявляла, что Украина переживает демографическую катастрофу. По ее оценке, за время полномасштабной войны страна потеряла около десяти миллионов человек, а уровень рождаемости практически рухнул.

Украина ежегодно теряет примерно 1,15 млн человек, главным образом из-за массового оттока граждан за границу.