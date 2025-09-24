При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.19 комментариев
Полянский: Европа хочет убедить СБ ООН, что Украина не проигрывает на поле боя
Европейские страны хотят, чтобы Совбез ООН существовал в «параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
На заседании Совбеза по Украине Полянский заявил: «Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы Совет безопасности ООН, как и они, жил в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы».
По его словам, Европа и НАТО «сильно влипли» в антироссийский проект, выход из которого им сейчас сложно найти. Полянский также отметил, что в США начали осознавать сложность ситуации после смены американской администрации.
Он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, несмотря на сомнительную легитимность нынешних киевских властей. Переговоры в Стамбуле Полянский назвал «оптимальным форматом».
«Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», – сказал Полянский.
Он также обратил внимание на то, что в Европе продолжают усиливать антироссийскую риторику, несмотря на необходимость работать над мирным урегулированием.
Полянский также подчеркнул, что у России «никогда не было задачи растоптать украинскую идентичность». Заявления, что Россия якобы стремится к этому – «огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком», сказал Полянский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Министерство обороны России сообщило, что блокирование ВСУ с юга продолжается. Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.