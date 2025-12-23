Tекст: Мария Иванова

Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны около Барвиновки, Терноватого, Любицкого, Гуляй-Поля, Верхней Терсы, Косовцево, Заречного Запорожской области и Коммунаровки в Днепропетровской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» активными действиями взяли под контроль Прилипку Харьковской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Рыжевки, Грабовского, Андреевки, Алексеевки и Яблоновки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Терновой и Волчанскими Хуторами.

ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три бронемашины и станцию РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Подолов, Ковшаровки, Глушковка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка Харьковской области, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР), Александровки, Диброва, Дробышево, Красного Лимана и Ильичовки Донецкой народной республики (ДНР).

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 200 военнослужащих. Уничтожены шесть складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ у Миньковки, Платоновки, Кирово, Кузьминовки, Петровского, Бондарного, Червоного, Приволья, Константиновки, Степановки и Николаевки ДНР.

Противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и три склада мат средств.

Подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в Родинском. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной, двух механизированных, бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Кучерова Яра, Торецкого, Нового Донбасса, Белицкого, Артемовки, Гришино, Муравки, Удачного ДНР, Крутояровки и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери противника составили более 470 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Вильчу в Харьковской области.

В минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

Российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.