ВСУ в январе лишились 15 тыс. человек в зонах СВО «Север», «Юг» и «Запад»

Tекст: Катерина Туманова

«В январе безвозвратные и санитарные потери противника составили около 15 тыс. украинских боевиков и наёмников», – сообщил он ТАСС.

По его данным, наибольшее количество живой силы противника ликвидировано в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад» – 5 370 боевиков, действующей на Купянском, Боровском, Краснолиманском направлениях, а также на оккупированной вооруженными формированиями Украины части ЛНР.

Южная группировка войск ликвидировала 4 770 боевиков, группировка войск «Север» – 4 690», подсчитал Марочко данные Минобороны России.

Кроме того, в январе российские военные уничтожили девять танков, 159 орудий полевой артиллерии, 62 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 258 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, почти 1,5 тыс. различных боевых машин украинских войск.

«Ряд успехов ВС России достигли благодаря изменению тактики ведения боя и модернизации технических средств. В частности, наращивание беспилотных систем позволило увеличить возможности по обеспечению войск разведданными и нанесению более эффективных ударов», – сказал он.

К тому же сократились потери при доставке грузов на линии боевого соприкосновения и минимизировались риски при наступательных действиях, указал Марочко.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.