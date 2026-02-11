Лавров: Понимания саммита на Аляске по Украине остаются на столе

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что в августе прошлого года на саммите в штате Аляска были согласованы подходы, которые «обеспечивают устойчивое и долговременное решение украинской проблемы», передает ТАСС.

«Эти понимания остаются на столе», – подчеркнул Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Глава МИД также отметил, что устойчивое урегулирование кризиса невозможно без искоренения его первопричин, и подобный подход был признан и американской администрацией Дональда Трампа. Он добавил, что Россия постоянно подчеркивает такую позицию на международных площадках.

Кроме того, Лавров выразил благодарность ОАЭ за посредничество по Украине, отметив значимую роль эмиратских партнеров для организации переговоров с участием представителей России, США и Украины», – заявил глава российского МИДа.

Лавров сообщил, что российские переговорщики продолжают работу для обеспечения безопасности России на западных рубежах, а также защиты прав русских и русскоязычных. По его словам, задача состоит в том, чтобы «угроза, исходящая от нынешнего киевского режима и его внешних покровителей, была устранена».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что большая дистанция к миру на Украине сохраняется.

Лавров также предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине на основе договоренностей в Анкоридже.

