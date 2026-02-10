  • Новость часаЛавров: Россия вернет исконно русские земли
    10 февраля 2026, 23:10 • Справки

    Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

    @ Антон Денисов/РИА Новости

    В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    Сезонная замена шин – обязательная процедура для безопасного вождения. Зимняя и летняя резина отличаются составом и характеристиками, поэтому использование шин не по сезону снижает управляемость автомобиля и увеличивает риск аварии.

    Когда менять зимнюю резину на летнюю

    Оптимальное время для замены шин – когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне +5...+7 °C и выше. При такой температуре летние шины начинают эффективно работать, а зимние перегреваются и быстрее изнашиваются.

    Ориентиры для замены:

    ·      среднесуточная температура не опускается ниже +5 °C в течение 7–10 дней;

    ·      ночные заморозки прекратились;

    ·      на дорогах нет льда и снега.

    Не следует ориентироваться только на календарь. В разных регионах России климатические условия существенно различаются. В южных регионах переход на летнюю резину возможен уже в марте, в центральной части – в апреле, в северных – в мае.

    Что говорит закон

    Требования к сезонности шин установлены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и постановлением правительства РФ от 27.05.2023 № 837.

    Основные правила:

    Шипованные шины запрещено использовать с 1 июня по 31 августа.

    Зимние шины обязательны с 1 декабря по конец февраля. В этот период автомобили категорий M1 (легковые) и N1 (лёгкие коммерческие до 3,5 тонны) должны быть укомплектованы зимними шинами на всех колёсах.

    Нешипованные зимние шины (фрикционные, «липучки») можно использовать круглый год – закон этого не запрещает.

    Региональные власти вправе устанавливать более длительные сроки обязательного использования зимних шин с учётом местных климатических условий.

    Межсезонье (март – май и сентябрь – ноябрь) – переходный период, когда водитель сам решает, какие шины использовать, ориентируясь на погоду.

    Штрафы за шины не по сезону

    За эксплуатацию автомобиля на шинах, не соответствующих сезону, предусмотрен штраф 500 рублей или предупреждение (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ).

    Штраф может быть выписан:

    ·      за шипованные шины в период с 1 июня по 31 августа;

    ·      за летние шины в период с 1 декабря по конец февраля.

    На практике инспекторы ГИБДД чаще обращают внимание на состояние протектора. Штраф также выписывается, если глубина рисунка протектора меньше нормы: для зимних шин минимум составляет 4 мм, для летних – 1,6 мм.

    Почему важно менять шины вовремя

    Зимняя резина летом. Зимние шины изготовлены из мягкой резиновой смеси, которая обеспечивает сцепление при низких температурах. При повышении температуры они становятся ещё мягче, что приводит к увеличению тормозного пути на 4–5 метров, ухудшению управляемости, повышенному износу и увеличению расхода топлива. Шипы на тёплом асфальте бесполезны и повреждают дорожное покрытие.

    Летняя резина зимой. Летние шины изготовлены из более твёрдой резины. На холоде они «дубеют», теряют эластичность и сцепление с дорогой. Это особенно опасно на льду и снегу – тормозной путь увеличивается в разы, возрастает риск заноса и потери управления.

    Как выбрать момент для замены

    Рекомендации экспертов:

    Не торопиться весной. Даже если днём температура поднимается выше +10 °C, ночью возможны заморозки. Особенно опасны мосты, эстакады и затенённые участки дорог, где лёд держится дольше.

    Подождать 7–10 дней. После того как ночная температура перестанет опускаться ниже +5 °C, можно записываться на шиномонтаж.

    Учитывать маршруты поездок. Если предстоят дальние поездки в северные регионы, с заменой лучше повременить.

    Следить за прогнозом погоды. Резкое похолодание в апреле и даже в мае – не редкость для средней полосы России.

    Зимние шины не пострадают от недолгой эксплуатации в тёплую погоду. Езда на зимней резине при +10...+15 °C в течение нескольких недель не приведёт к значительному износу. А вот попадание на лёд на летних шинах может закончиться аварией.

    Как правильно менять шины

    Подготовка к замене:

    ·      осмотреть шины на предмет повреждений (порезы, вздутия, трещины);

    ·      проверить глубину протектора (минимум 1,6 мм для летних шин);

    ·      убедиться, что шины одинаковые на одной оси.

    Порядок замены:

    ·      обратиться в шиномонтажную мастерскую или произвести замену самостоятельно;

    ·      после установки проверить давление в шинах (рекомендуемые значения указаны в руководстве по эксплуатации);

    ·      через 100–200 км проверить затяжку болтов крепления колёс.

    Балансировка. При каждой сезонной замене рекомендуется проводить балансировку колёс. Дисбаланс приводит к вибрации руля, неравномерному износу шин и повышенной нагрузке на подвеску.

    Хранение зимних шин

    Правила хранения:

    ·      шины без дисков хранят вертикально, периодически поворачивая;

    ·      шины на дисках хранят в горизонтальном положении (стопкой) или в подвешенном состоянии;

    ·      место хранения должно быть сухим, защищённым от прямых солнечных лучей;

    ·      оптимальная температура хранения – от +10 до +25 °C;

    ·      перед хранением шины следует вымыть и высушить.

    Срок службы шин

    Производители рекомендуют эксплуатировать шины не более 5–6 лет с даты изготовления независимо от пробега. Дата производства указана на боковине шины в формате четырёх цифр: первые две – неделя, вторые две – год (например, 2523 означает 25–ю неделю 2023 года).

    Признаки износа, при которых шины подлежат замене:

    ·      глубина протектора менее 1,6 мм (для летних) или 4 мм (для зимних);

    ·      неравномерный износ протектора;

    ·      трещины, порезы, вздутия на боковинах;

    ·      возраст шины более 10 лет.

    Всесезонные шины

    Всесезонные шины – компромиссный вариант, который можно использовать круглый год. Они маркируются обозначениями «M+S» (Mud and Snow – грязь и снег) или «All Season».

    Особенности:

    ·      допускается эксплуатация в любое время года;

    ·      уступают по характеристикам специализированным летним и зимним шинам;

    ·      оптимальны для регионов с мягким климатом и небольшим перепадом температур;

    ·      не рекомендуются для суровых зим с обильными снегопадами и гололёдом.

    Для регионов с выраженной сменой сезонов (большая часть территории России) рекомендуется иметь два комплекта шин – летний и зимний.

    Региональные особенности

    Сроки замены шин зависят от климатической зоны:

    Южные регионы (Краснодарский край, Ростовская область): замена на летние шины – март, на зимние – конец ноября или начало декабря.

    Центральная Россия (Москва, Московская область): замена на летние – середина апреля, на зимние – конец октября – начало ноября.

    Урал и Сибирь: замена на летние – май, на зимние – октябрь.

    Северные регионы: замена на летние – конец мая – июнь, на зимние – сентябрь/октябрь.

    Ответственность при ДТП

    При дорожно-транспортном происшествии использование шин не по сезону может стать отягчающим обстоятельством. Страховая компания вправе отказать в выплате или уменьшить её размер, если будет установлено, что причиной аварии стало несоответствие шин погодным условиям.

