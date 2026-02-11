Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44% по итогам 2025 года
По итогам 2025 года поставки автомобилей из Китая на российский рынок снизились на 44%, сообщил посол России в КНР Игорь Моргулов.
«В 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли«, – приводит слова Моргулова РИА «Новости».
Дипломат пояснил, что снижение импорта из Китая в Россию предсказывали многие специалисты. Моргулов объяснил сокращение импорта насыщением российского рынка рядом категорий китайской продукции.
Ранее Главное таможенное управление КНР сообщало, что общий товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2025 года снизился на 6,9% и составил 228,105 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что на российском авторынке к 2026 году ожидается уменьшение доли новых автомобилей из Китая и рост отечественного производства, особенно марки Lada. Импорт новых автомобилей в Россию в январе 2026 года сократился на 25% по сравнению с январем 2025 года.