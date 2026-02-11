На СВО передали уникальные плавающие носилки «Ковчег» для эвакуации бойцов

Российские военные получили уникальные модульные плавающие носилки «Ковчег»

Tекст: Мария Иванова

Россия разработала и передала на передовую уникальные плавающие носилки «Ковчег» для эвакуации раненых через водные преграды, сообщает ТАСС.

Новинка была создана с учетом изменений в характере боевых действий и угроз со стороны беспилотников. Сейчас, по словам представителей волонтерского сообщества Desperta Ferro!, возможности навести понтонные мосты часто отсутствуют, а новые носилки позволяют проводить эвакуацию даже в сложных условиях.

«Характер боевых действий изменился, если раньше ситуация позволяла навести понтонные мосты, организовать полноценную переправу, то сейчас у водного объекта, реки не всегда можно открыто сконцентрировать даже несколько человек... Мы сейчас на переднем крае этих изменений. «Ковчег» – это единственные в мире плавающие носилки», – отметил доброволец с позывным «Ипат».

По его словам, большое количество носилок уже используется на Херсонском направлении, где часто приходится пересекать реки. Эвакуация бойцов происходит с помощью троса, который натягивается через водную преграду, что позволяет скрытно транспортировать раненых.

Кроме носилок, волонтеры разработали катамаран «Херсон», рассчитанный на полезную нагрузку от 500 до 700 кг. Преимуществом катамарана является устойчивость, простота сборки и возможность производства в полевых условиях из доступных материалов.

Катамараны уже применялись при освобождении Курской области, где были разрушены мосты, что осложняло эвакуацию и доставку грузов.

Представители «Народного фронта» сыграли роль в налаживании контакта между военными и производителями таких технических новинок, поскольку подобные разработки не являются массовыми и требуют обратной связи с фронта для совершенствования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики из Нижнего Новгорода при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» представили новый коптер «Турист».

Ранее в Нижегородской области инженеры продемонстрировали беспилотник «Дуга», который может выполнять вертикальный взлет и ударные задачи.