Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Песков заявил о преимуществах российских атомных проектов перед США
Российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Стоимость услуг и компетенции России в сфере атомной энергетики значительно выше, чем у США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков., передает ТАСС.
Песков, говоря об атомных проектах Еревана и Вашингтона, обратил внимание на то, что армянские атомные объекты имеют советский и российский дизайн, а Россия обладает большими возможностями для работы с ними.
Он добавил, что Россия готова конкурировать на международном уровне и предоставлять качественные услуги в атомной энергетике, если это потребуется партнерам.
«То есть Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы», – заявил Песков.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Соединенные Штаты решили инвестировать 9 млрд долларов в развитие ядерной энергетики Армении.
Дмитрий Песков подчеркнул суверенное право Армении и Азербайджана на установление внешних связей.