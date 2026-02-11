Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Министром обороны Египта назначен генерал Ашраф Салем Мансур
Генерал Ашраф Салем Мансур назначен министром обороны Египта, он принес присягу в присутствии президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.
О назначении Ашрафа Салема Мансура новым министром обороны и военной промышленности Египта сообщила канцелярия президента, передает ТАСС.
В официальном заявлении отмечается, что Мансур принес конституционную присягу перед Абдель Фаттахом ас-Сиси. На опубликованных кадрах запечатлен момент принесения присяги новым министром.
Ранее информации о планах на смену главы оборонного ведомства в рамках перестановок в египетском правительстве не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Египет решил увеличить военное присутствие в Сомали после признания Израилем независимости Сомалиленда. Египет приветствует все дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Украине.
Экономическое сотрудничество между Россией и Египтом достигло рекордного уровня, превысив 10,5 млрд долларов в 2025 году.