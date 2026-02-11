ДОМ.РФ объявил о разработке цифровой платформы по развитию территорий

Tекст: Елизавета Шишкова

ДОМ.РФ провел стратегическую сессию, посвящённую цифровизации мастер-планов развития территорий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Главной задачей стало выработать экспертные предложения по созданию цифровой платформы, которая упростит разработку и реализацию мастер-планов городов и агломераций.

В обсуждении приняли участие архитекторы, проектировщики, представители Минстроя и Минэкономразвития России, а также ИТ-специалисты. Эксперты отметили, что цифровая платформа должна не только автоматизировать процессы, но и кардинально изменить подход к управлению городским развитием, позволяя использовать расширенную базу данных для комплексного развития территорий.

Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов отметил: «Цифровая платформа должна, во-первых, выполнять организационно-техническую функцию – сопровождать разработку мастер-планов, обеспечивать взаимодействие регионов, муниципалитетов, ФОИвов и подрядчиков для контроля сроков, качества исполнения и согласования всех этапов работ. Во-вторых, важно наладить взаимодействие с бизнесом и населением для обсуждения будущего территории. Открытость информации о планах и проектах – необходимое условие для привлечения частных инвестиций в проекты развития».

Разработка платформы начнётся в структуре «ДОМ.РФ Технологии» – ИТ-компании ДОМ.РФ. Решение позволит оперативно принимать решения на основе данных и обеспечит вовлечение жителей и бизнеса. Инструменты цифровизации направлены на повышение эффективности городского планирования и ускорение принятия градостроительных решений.

Генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов подчеркнул, что создание единой среды верифицированных данных, доступной для всех участников, поможет моделировать сценарии развития регионов и предоставит эффективные инструменты для вовлечения граждан в процессы планирования.