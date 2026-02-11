Эксперты обсудили интеграцию опыта участников СВО в госуправление

Эксперты обсудили интеграцию участников опыта СВО в госуправление

Tекст: Елизавета Шишкова

На площадке Президентской академии в Москве прошла дискуссия «Боевой опыт в системе публичного управления» в рамках Первого международного конгресса государственного управления, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе обсуждения военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России, член Общественного совета программы «Время героев» Евгений Поддубный заявил: «Современная система государственного управления должна выстраиваться с учетом поступающих угроз. Даже по окончании специальной военной операции гибридное противостояние не закончится».

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога уделил особое внимание развитию регионов, важности командной работы и поддержке ветеранов СВО через региональные программы.

«Сильный регион – сильная страна. Без сильной команды тут никак. Советы от команды, рекомендации от опытных специалистов крайне важны. Работа в команде и по вертикали, и по горизонтали – это основное. Мы с участниками программы регулярно общаемся, советуемся, ищем вместе решения задач, с которыми сталкиваемся», – подчеркнул Артем Жога.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов отметил значимость индивидуального подхода к отбору кандидатов на госслужбу, подчеркнув, что интеграция участников СВО требует тестирования и подготовки через специальные курсы. По его словам, программа «Время героев» и региональные программы – сильный вклад в будущее.

Эксперты сошлись на необходимости учитывать новые вызовы и стратегически планировать развитие страны, опираясь на боевой опыт. Командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян сказал: «Россия будет всегда, и на каждый яд надо находить антияд и развивать нашу страну. Нужно быть готовыми к любым вызовам».

Важность наставничества, интеграции молодежи и передачи боевого опыта для укрепления системы власти подчеркнули также представители Калужской области, администрации президента и городской Думы Нижнего Новгорода. Итогом обсуждения стала рекомендация учитывать угрозы безопасности, поддерживать командный дух и развивать региональные инициативы даже после завершения СВО.