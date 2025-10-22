  • Новость часаГлава МИД Польши пожелал выведения из строя нефтепровода «Дружба» ударом ВСУ
    «После тяжелого ранения я переродился»
    Житель Махачкалы сбил дальнобойный дрон ВСУ выстрелом из «Сайги»
    Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине
    Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил о готовности отправиться на СВО
    Рябков исключил возобновление обмена информацией по ДСНВ с США
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    Украина подписала соглашение на закупку 150 шведских истребителей Gripen E
    Роскомнадзор объяснил ограничения работы WhatsApp и Telegram
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    12 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    5 комментариев
    22 октября 2025, 18:35

    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям

    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    @ Christian Spicker/imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает, что общество республики нацелено на евроинтеграцию, поэтому рано или поздно Белграду придется согласиться на выдвигаемые организацией условия, сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в ЕС приняли резолюцию, останавливающую вступление Сербии до введения Белградом санкций против России.

    «Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

    «Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

    «Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

    Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

    На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.

    22 октября 2025, 16:15
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Европейского союза отменил решение от 26 февраля 2024 года о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

    «Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», – сказано в постановлении, передает ТАСС.

    Однако после вынесения этого решения Совет ЕС уже дважды продлевал аналогичные ограничения в отношении Гуцериева. Поэтому, несмотря на победу в суде, вердикт может не привести к автоматической отмене санкций.

    В 2021 году Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение покинуть совет директоров «Русснефти».

    Комментарии (4)
    22 октября 2025, 06:05
    Российские силы уничтожили украинскую ДРГ на территории ЛНР

    В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов в российской форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия, у которой обнаружили форму армии РФ и поддельные документы.

    Российские военнослужащие в районе населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские солдаты пытались скрытно пересечь линию боевого соприкосновения, однако были выявлены на замаскированном наблюдательном пункте российских сил.

    Марочко сообщил: «Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через линию боевого соприкосновения. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ».

    Он уточнил, что часть диверсантов была ликвидирована, однако точное число уничтоженных не назвал. При осмотре личных вещей ликвидированных украинских солдат были обнаружены гражданские вещи, форменная одежда армии РФ и поддельные документы.

    По мнению эксперта, вероятно, противник планировал провести очередную провокацию в прифронтовой зоне с целью дискредитации российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ФСБ уничтожило пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Дзержинска. Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке десанта на острова Днепра. В ДНР задержанный агент украинской разведки признался в причастности к подрыву автомобиля, в результате которого погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 20:02
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но, скорее, доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 14:17
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания.

    Глава государства вышел на связь с представителями Генерального штаба из Кремля, передает ТАСС.

    По словам Путина, тренировка носит плановый характер. «Сегодня у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать», – сказал он.

    Ранее Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 15:14
    В Госдуме предложили отменить льготное налогообложение устриц

    Володин предложил отменить льготное налогообложение для устриц

    В Госдуме предложили отменить льготное налогообложение устриц
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за исключение устриц из перечня рыбопродуктов, облагаемых по сниженной налоговой ставке, указав на их элитарность.

    Володин заявил, что устрицы не являются продуктом массового потребления и не должны попадать под льготную шкалу налогообложения, передает ТАСС. По словам председателя Госдумы, сейчас устрицы приравнены к детскому питанию по налогам, однако он считает это неправильным.

    «Рыбопродукты облагаются по льготной шкале, но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Но это не продукт массового потребления. Скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным этого продукта», – заявил Володин при обсуждении проекта бюджета на 2026–2028 годы.

    Он добавил, что те, кто любит устрицы, смогут платить за них по другой цене, если льготы отменят.

    Ранее севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц.

    Комментарии (3)
    21 октября 2025, 21:11
    Еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия обсуждает предоставление Киеву нового кредита за счет доходов от замороженных российских активов, не предусматривая их конфискацию, заявил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.

    «Это предложение не содержит конфискацию российских активов», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Домбровскис отметил, что Канада и Британия уже выразили готовность присоединиться к инициативе ЕК и использовать замороженные на их территории российские суверенные активы для финансирования кредита Киеву.

    Ведутся аналогичные переговоры с другими странами G7, где также находятся российские средства.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 16:34
    ЕП увязал вступление Сербии в ЕС с принятием Белградом антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Европарламент поддержал резолюцию, которая приостанавливает процесс вступления Сербии в Европейский союз до введения Белградом санкций против России.

    Европарламент проголосовал за резолюцию, которая требует заблокировать переговоры о вступлении Сербии в ЕС, если Белград не введет санкции против России, передает РИА «Новости». В голосовании участвовали 632 депутата, из которых 457 поддержали инициативу, 103 выступили против и 72 воздержались.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия не сможет быть принята в Европейский союз без присоединения к санкциям Евросоюза против России.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет руководствоваться интересами своей страны, несмотря на давление Евросоюза по поводу России и Украины.


    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 03:02
    Одесское подполье заявили о росте числа последователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Число последователей одесского пророссийского подполья стало увеличиваться, несмотря на попытки СБУ внедрить своих агентов в организацию.

    Представитель одесского и николаевского пророссийского подполья сообщил об увеличении числа участников, передает ТАСС.

    Он отметил, что «работа подполья продолжается» и каждый день становится все больше последователей.

    По словам представителя, несмотря на рост поддержки, организация сталкивается с действиями украинских спецслужб. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедрить в подполье своих людей, однако пока эти попытки оказываются безуспешными.

    «Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит», отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также детонировал один из складов в восточном пригороде Сум.

    Под Запорожьем российские войска уничтожили цех по сборке дронов, склад и группу операторов БПЛА, среди которых были иностранцы. На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве ночной взрыв привел к тяжелым ранениям десятков иностранных военных, находившихся на объекте.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 05:48
    Украинские беспилотники атаковали предприятие в Мордовии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки беспилотников в Мордовии зафиксированы повреждения на одном из местных предприятий, экстренные службы уже работают на месте.

    Как передает ТАСС, ночью на территорию Мордовии была совершена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.

    Губернатор заявил: «Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства».

    По словам Здунова, в ликвидации последствий участвуют все необходимые службы. Других подробностей о характере повреждений и о пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на промышленный объект в Оренбургской области, в результате частично пострадала инфраструктура газзавода.

    В Свердловской области ряд предприятий перевели в упреждающий режим реагирования на угрозу атак беспилотников и эвакуировали работников. Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с шестого на седьмое октября.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 17:56
    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году

    В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру

    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на красную икру в России могут снизиться к Новому году на фоне увеличения ее производства, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.

    «Чем больше предложение, тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», – заявил Шестаков, передает ТАСС.

    Он отметил, что по итогам 2025 года объем производства красной икры может достичь 15 тыс. тонн.

    Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что на Дальнем Востоке увеличился вылов лосося.

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 06:39
    Силовики сообщили о разгроме лагеря наемников ВСУ в Чернигове

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате комбинированного удара по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области ВСУ лишились значительных сил и техники.

    Российские силовые структуры сообщили, что в Черниговской области по лагерю подготовки иностранных наемников был нанесен комбинированный удар, передает ТАСС.

    Удар осуществлялся расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по полигону Гончаровский.

    По словам собеседника агентства, потери украинской стороны составили около 200 человек живой силы и до десяти единиц военной техники.

    Собеседник уточнил: «В Черниговской области расчетами ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне Гончаровский. Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР была ликвидирована группа иностранных наемников, вооруженных натовскими винтовками и разговаривающих на польском языке.

    Житель Ямполя Руслан Гасанов рассказал, что заметил группу иностранцев с французскими нашивками на территории Славянска.

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 22:06
    Второй раз за сутки произошел сбой Telegram и WhatsApp на юге России

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители южных регионов России вновь столкнулись с перебоями в работе мессенджеров, среди которых Telegram и WhatsApp, включая проблемы с загрузкой сообщений и видео.

    Сбои в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp второй раз за сутки зафиксированы на юге России, передает ТАСС.

    Жители Ростова-на-Дону, Сочи и Адыгеи сообщают о невозможности загрузить приложения, а также о трудностях с отправкой сообщений и загрузкой видеофайлов.

    В Ростове-на-Дону оба мессенджера не работают даже через Wi-Fi-соединение, а в Астрахани пользователи отмечают чрезвычайно низкую скорость передачи данных в Telegram.

    По данным онлайн-платформы Downdetector, количество жалоб на работу Telegram достигло почти 600 только за последние часы.

    Наибольшее число обращений поступило именно от пользователей на юге России, которые отмечают невозможность отправлять сообщения и просматривать видео. Проблемы затронули преимущественно эти регионы, о масштабных сбоях в других частях страны не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские пользователи начали переходить в Telegram и VK после запрета на рекламу в Instagram*. Центр безопасности Max в сентябре заблокировал более 100 тыс. подозрительных аккаунтов и задержал девять мошенников в разных городах России.

    В мессенджере Max появилась функция самостоятельного подписания договоров, обращений в суд и других документов онлайн через чат-бота «Госключ».

    Комментарии (2)
    21 октября 2025, 20:36
    Определена дата начала судебного процесса по делу генерала Попова

    Суд назначил предварительные слушания по делу Попова на 28 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процесс по уголовному делу о коррупции в отношении экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова пройдет в 235-м гарнизонном военном суде в Москве 28 октября, сообщил его адвокат Денис Сагач.

    Слушания будут проходить в закрытом режиме, добавил Сагач, передает ТАСС.

    Защитник уточнил, что заседание начнется в 14.00 по московскому времени. На предварительных слушаниях суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения для Попова.

    После завершения предварительных слушаний станет известно, будет ли основной процесс по делу Попова открытым для СМИ и публики, добавил адвокат.

    Ранее Попов отверг обвинения в коррупции.

    Главная военная прокуратура сообщала, что финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 11:19
    Словакия назвала условие одобрения санкций против России

    Фицо сообщил о готовности поддержать санкции ЕС против России при выполнении требований Словакии

    Словакия назвала условие одобрения санкций против России
    @ K. Thomas/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава согласится поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России только при условии выполнения требований Словакии, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо в ходе выступления в парламенте подчеркнул, что позиция Братиславы по новым санкциям против России зависит от того, будут ли учтены словацкие интересы в итоговом документе саммита ЕС, намеченного на 23–24 октября, передает ТАСС.

    По словам Фицо, если требования Словакии будут выполнены, то он, вероятно, сообщит канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу о согласии с 19-м пакетом санкций.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах Еврокомиссии принять 19-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 23–24 октября.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 02:04
    Минэконом и Минтруд поддержали проект об исключении астрологов из ОКВЭД

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведомства заявили о готовности изучить инициативу по исключению деятельности астрологов и медиумов из классификатора ОКВЭД при поступлении проекта от Минкультуры.

    Как передает РИА «Новости», Минэкономразвития России и Минтруд России выразили готовность рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Документы с соответствующими ответами имеются в распоряжении агентства.

    Ранее депутат Госдумы Нина Останина направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД, указав на рост популярности оккультных, магических и эзотерических услуг в стране. По ее мнению, такие услуги оказывают значительное влияние на психологическое и материальное состояние граждан, а также способствуют распространению деструктивной идеологии.

    В ответе замминистра экономического развития Михаила Каминского отмечается, что Минэкономразвития готово рассмотреть проект изменений, если он будет разработан Минкультуры России и поступит в установленном порядке. Ведомство также обеспечит согласование проекта с федеральными органами власти и подготовит его к утверждению Росстандартом.

    Минтруд России, в свою очередь, сообщил, что не видит негативных правовых последствий от исключения деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД и также готов рассмотреть соответствующий проект изменений, говорится в ответе замминистра труда Дмитрия Платыгина. При этом в классификаторах занятостей и профессий астрологи и медиумы сейчас не значатся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной думы внесли законопроект о запрете рекламы услуг астрологов, магов и тарологов. В РАН отметили, что гадание на картах таро не имеет научных оснований и представляет собой мошенничество, угрожающее здоровью и жизни людей.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 23:08
    В Берлине торжественно открыли Неделю русского языка

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Германии стартовал форум, посвященный современным подходам к обучению русскому языку, на который приехали специалисты из десятка стран.

    Торжественное открытие Недели русского языка в Берлине состоялось в посольстве России, передает ТАСС. В этом году мероприятие проходит несмотря на действующие ограничения контактов с Россией и сложную геополитическую ситуацию.

    В форуме принимают участие более 90 экспертов – русистов, лингвистов, славистов и литературоведов из России, Германии, Дании, Франции, Болгарии, Португалии, Бельгии, Чехии, Испании и других стран.

    Одной из ключевых тем форума стало обсуждение современных методов преподавания русского языка и вопросы многоязычия.

    Среди делегатов – доцент филологического факультета МГУ Федор Панков и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.

    Приветственное слово участникам адресовал посол России в Германии Сергей Нечаев, который отметил: «Русский язык имеет богатые международные традиции. Это один из языков ООН, один из ведущих языков, на которых говорит сегодня интернет, на котором общается мировое научное сообщество. И это очень приятно, что, несмотря на внешнеполитические вихри, русский язык по-прежнему имеет прочные, устойчивые и даже растущие тенденции».

    Посол подчеркнул важность сохранения русского языка в Германии и напомнил о многочисленных обществах, носящих имена русских писателей. По его словам, культурно-гуманитарные связи между Россией и Германией остаются крепкими даже в нынешних условиях.

    С обращением к участникам выступил также заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, который отметил успех проведения подобных недель русского языка в мире и подчеркнул, что «русский язык объединяет людей».

    Форум продлится до 24 октября. В программе – мастер-классы, круглые столы, обсуждения и доклады специалистов по русскому языку из разных стран. Вечер открытия украсило выступление музыкантов из «Новой филармонии», получившее одобрение гостей аплодисментами. Организатором события стал Русский дом в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политик партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил о необходимости принудительной высылки оставшихся российских дипломатов из Германии.

    Во Львове мужчина подвергся избиению и был вытолкнут из автобуса после того, как заговорил на русском языке.

    В Москве с 20 по 22 октября проходит Ассамблея Русского мира при участии представителей более чем 100 стран, где обсудят продвижение русского языка и сохранение культурного наследия.

    Комментарии (0)
