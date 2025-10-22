Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям

Tекст: Евгений Поздняков

«Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

«Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

«Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.