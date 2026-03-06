В Италии призвали ввести санкции против США и вооружить Иран

Депутат Ломути предложил Риму ввести санкции против США и помочь Ирану

Tекст: Вера Басилая

Ломути призвал власти Италии ввести санкции в отношении Соединенных Штатов и одновременно начать подготовку военной помощи для Ирана, передает «Царьград».

По его словам, Риму стоит существенно дистанцироваться от США и Израиля, а санкции должны быть направлены именно против Вашингтона.

Издание также приводит мнение депутата Анджело Бонелли из Зелено-левого альянса, который раскритиковал итальянское правительство за излишне послушное следование политике президента США Дональда Трампа. Бонелли считает, что такая позиция может привести к втягиванию Италии в потенциальный военный конфликт.

Ранее МИД Ирана заявил о готовности противостоять США до последнего солдата и патрона.

Газета Financial Times пишет, что решение США нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,