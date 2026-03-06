План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
В Италии призвали ввести санкции против США и вооружить Иран
Депутат итальянского парламента Арнальдо Ломути выразил мнение, что стране следует утвердить ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов и подготовить военное содействие Ирану.
Ломути призвал власти Италии ввести санкции в отношении Соединенных Штатов и одновременно начать подготовку военной помощи для Ирана, передает «Царьград».
По его словам, Риму стоит существенно дистанцироваться от США и Израиля, а санкции должны быть направлены именно против Вашингтона.
Издание также приводит мнение депутата Анджело Бонелли из Зелено-левого альянса, который раскритиковал итальянское правительство за излишне послушное следование политике президента США Дональда Трампа. Бонелли считает, что такая позиция может привести к втягиванию Италии в потенциальный военный конфликт.
Ранее МИД Ирана заявил о готовности противостоять США до последнего солдата и патрона.
Газета Financial Times пишет, что решение США нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,