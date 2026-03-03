  • Новость часаЦены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    3 марта 2026, 16:13

    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»

    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    2 марта 2026, 20:42
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией

    Подполье сообщило о посадке F-16 на аэродроме Чугуева в Харьковской области

    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребитель F-16 ВВС Украины совершил посадку на аэродроме Чугуева в Харьковской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    Перед этим пара американских самолетов сбросила планирующие бомбы в районе Волчанска, что также подтверждается местными источниками, отметил Лебедев в своем Telegram-канале.

    «Сообщали о пролетах F-16 в Запорожской и Полтавской областях. Наши товарищи из Чугуева видели посадку одного из них», – написал он.

    Военный аэродром Чугуев расположен в Харьковской области Украины. Аэродром находится примерно в 50-60 км от государственной границы с Россией (Белгородская область). Исторически это основной учебный аэродром для подготовки курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба. Он обладает бетонной взлетно-посадочной полосой длиной около 2500 метров, способной принимать военно-транспортные самолеты (например, Ан-26) и истребители.

    Ранее расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.

    В январе на украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16.

    2 марта 2026, 22:17
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, пострадали семь человек, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск,повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, сообщил в Telegram-канале Кравченко.

    По его словам, рабочие группы продолжают обследование и поквартирные обходы в пострадавших районах. Семь человек получили травмы, пятеро из них были госпитализированы с легкими и средними повреждениями, среди пострадавших оказался 15-летний подросток с осколочным ранением ноги. Мэр отметил, что собственникам и жильцам окажут поддержку и материальную помощь.

    Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в частном секторе Восточного района, где в трех домах возник пожар из-за падения обломков беспилотников. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна детсада и двери в пяти группах, восстановительные работы начнутся в ближайшие дни, а на время ремонта детей перераспределят по другим группам. В городе частично повреждена газовая труба, газоснабжение временно отключено для обеспечения безопасности, аварийная бригада приступит к восстановлению утром. Также сгорело около 80 метров кабеля линии наружного освещения, полное восстановление уличного освещения планируется завершить в течение нескольких дней.

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск достигло семи человек.

    В Новороссийске после атаки беспилотников начался пожар на наливном причале.

    Сообщалось, что обломки БПЛА в Новороссийске повредили семь домов.

    3 марта 2026, 14:40
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    2 марта 2026, 19:44
    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе

    Захарова обвинила фон дер Ляйен в сатанизме за слова о «новой надежде» для Ирана

    Захарова о словах фон дер Ляйен про «новую надежду» для Ирана: Сатанизм во всей красе
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с критикой в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о появлении «новой надежды» у иранского народа.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила о трагедии в Минабе, где были убиты полторы сотни учениц начальной школы, и выразила возмущение, что на фоне этого говорится о «новой надежде» для народа Ирана.

    «Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»?», – написала дипломат.

    Дипломат охарактеризовала позицию главы Еврокомиссии как «сатанизм во всей красе». Захарова подчеркнула, что прокляты будут как совершившие преступление, так и те, кто видит в этом «новую надежду».

    Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    Ранее не менее пяти человек погибли в результате удара по одной из школ в Иране. Удары Израиля и США по Ирану привели к гибели 35 человек в провинции Фарс.

    3 марта 2026, 06:42
    Наемники из Латинской Америки сбежали из ВСУ и создали банды в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные боевики из Латинской Америки, отказавшиеся от участия в штурмах на стороне украинской армии, начали терроризировать мирное население в Сумской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Жители Путивля жалуются, что в окрестностях города бесчинствуют группы испаноговорящих мародеров», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Установлено, что грабежами занимаются приезжие из стран Латинской Америки. Эти наемники разорвали соглашения с ВСУ, так как не захотели участвовать в штурмовых действиях.

    В июле 2025 года сообщалось о массовой переброске колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ.

    В январе вербовщик украинской армии рассказывал о службе боевиков из шести стран Латинской Америки в специальной бригаде.  В мае в Сумской области жители освобожденных сел жаловались на насилие и грабежи со стороны иностранных наемников.

    3 марта 2026, 10:41
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьба европейской экономики зависит от того, удастся ли завершить военное противостояние на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном в течение ближайших четырех недель.

    Ближайший месяц определит, столкнется ли Евросоюз с новым кризисом или лишь с временными трудностями восстановления, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его удары по Ирану, в ходе которых погиб аятолла Али Хаменеи, продлятся именно столько.

    Затяжная кампания грозит подорвать восстановление еврозоны и разогнать инфляцию, с которой борется ЕЦБ. «Если конфликт будет недолгим, а цены на энергоносители вырастут лишь кратковременно, ущерб будет ограничен», – отметили экономисты в материале.

    Аналитики предупредили, что длительная война заставит правительства увеличить расходы для защиты граждан от роста цен. Нефть уже превысила 80 долларов за баррель, а при перекрытии Ормузского пролива котировки могут взлететь до 100 долларов.

    Китай, являясь наряду с Россией ключевым партнером Тегерана, зависит от поставок нефти и попытается не допустить блокировки маршрута. В Европейском центробанке пока считают преждевременным оценивать последствия атак, но готовы пересмотреть прогнозы при ухудшении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после начала военной операции против Тегерана провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций. Иранские беспилотники в рамках ответных действий нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля на севере Ирака. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне обострения ситуации предрек значительный рост цен на нефть и газ.

    3 марта 2026, 08:59
    Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

    Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах Финеасом Тейлором Барнумом.

    Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, передает РИА «Новости».

    Барнум был основателем бродячего цирка в Соединенных Штатах в XIX веке и прославился как шоумен и предприниматель.

    Трамп отметил, что экс-президент Джо Байден «тратил все свое время и деньги страны, отдавая их украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому)». Он также подчеркнул, что Байден предоставил сотни миллиардов долларов и оружие высшего качества бесплатно, но не позаботился о замене этой техники.

    Ранее Трамп называл Барнума человеком, который мог «продать что угодно и когда угодно» независимо от того, работает это или нет. Барнум в США считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».

    Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» в истории. Президент США заявил о предоставлении Киеву 350 млрд долларов через «глупого президента» Джо Байдена. Глава Белого дома сравнил легкость получения этой помощи с «конфетой, отобранной у ребенка».

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    3 марта 2026, 14:58
    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

    Экономист Колташов: Война на Ближнем Востоке вызовет спад промышленности Европы

    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике «порядок». Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар. Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало кризис в ЕС.

    «Bloomberg не совсем точен в своих суждениях. Из материала следует, будто сейчас в ЕС все хорошо, но из-за событий на Ближнем Востоке странам-членам объединения грозит кризис. На деле в современной Европе происходит экономическая деградация, и началась она до эскалации в ближневосточном регионе», – отметил экономист Василий Колташов.

    Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. «Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. «Евростат» же в попытке скрыть кризис трактует его как «нулевой рост», – предположил собеседник.

    Однако реальный спад в экономике отразится на европейских обывателях. «Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС», – спрогнозировал экономист.

    «Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги», – продолжил Колташов.

    «Еврокомиссия же ничего не сможет с этим сделать и по привычке свалит вину на Москву и Тегеран», – считает он. По его оценкам, даже если в ЕС захотят снова покупать российские нефть и газ, это может не получиться.

    «Сейчас Китай интенсивно покупает у России энергоносители. Если же Иран ощутимо подкосит своими ударами добычу нефти и газа в странах Персидского залива, занимающих 30% мирового рынка, то российские углеводороды уйдут в Юго-Восточную Азию, которая раньше покупала их на Ближнем Востоке, – рассуждает спикер. – Россия в таком случае может нарастить производство газа и нефти и давать 30-процентный дисконт покупателям на фоне повышения мировых цен на энергоносители».

    «Выход у Европы из этой ситуации один – смена властей в странах ЕС на условных «Викторов Орбанов». Но это произойдет только в том случае, если деградация европейской экономики будет слишком болезненно ощущаться населением. Это вызовет электоральную революцию, когда люди будут голосовать за совершенно другие политические силы, и выходить на улицы, чтобы отстоять результаты выборов», – подчеркнул Колташов.

    «Цены на нефть на мировых рынках выросли после начала нового противостояния на Ближнем Востоке, затронувшего страны Персидского залива», – соглашается германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Европа продолжает отказываться по политическим причинам от российских энергоносителей.

    «Естественно, в этих условиях Евросоюз ждет ужесточение энергетического кризиса и общее ухудшение экономики. В Брюсселе это осознают, но слепо надеются, что США и Израиль как можно быстрее решат поставленные цели и наведут в Иране нужные Вашингтону и Тель-Авиву порядки. О том, что будет, если не получится сменить режим в Исламской республике, предпочитают пока вслух не размышлять», – указал собеседник.

    Ранее западные аналитики посчитали, что Евросоюз поразит новый экономический кризис в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. «Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», – заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.

    Сотрудники Bloomberg Economics Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе полагают, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб окажется ограниченным. Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.

    Отметим, цены на энергоресурсы пошли вверх на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В понедельник газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.

    По данным на 13.39 мск котировки фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE поднялись на 7,23%, до 83,36 долларов за баррель. Эксперт по энергетике Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что котировки на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель.

    Кроме того, растут цены на алюминий. Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник, пишет Bloomberg.

    На этом фоне Владимир Зеленский начал переживать, что США и Европа могут вовсе забыть о помощи Киеву и полностью сосредоточиться на Ближнем Востоке. «Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, самим американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – пожаловался он.

    Примечательно, что страны ЕС не могут решить, как они относятся к операции против Ирана. Издание Politico называет войну на Ближнем Востоке новым испытанием для Евросоюза, в котором ранее уже возник раскол.

    Так, министры иностранных дел стран сообщества не смогли выработать единую позицию по ситуации в ближневосточном регионе. В последние дни члены объединения проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков.

    Лидеры Европы открестились от участия в атаке на Иран. «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», – говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера.

    Они осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – отметили лидеры.

    Вместе с тем, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. В отличие от Британии, которая разрешает США использовать свои базы в регионе для уничтожения иранских пусковых установок, у Германии таких объектов нет. «У нас также нет соответствующих военных средств», – сказал чиновник.

    При этом Стармер тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Исламской республики. По его словам, Британия извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке. Дональд Трамп обиделся на британского премьера. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал президент США в интервью изданию Sun, комментируя позицию Стармера.

    У главы Белого дома есть повод для обид и на Испанию, правительство которой не разрешило использовать свои военные базы американским силам. По данным The New York Times, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

    Как отмечает Politico, события на Ближнем Востоке вызвали новые разногласия и между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. Вместо работы над общей позицией сообщества «брюссельские бюрократы сосредоточились на том, кто должен выступать и на каком правовом основании», говорится в материале.

    Председатель Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта в субботу поспешили выпустить совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС, которая за полчаса до этого опубликовала пост, в котором сообщила, что изучает дипломатические решения.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы. «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидер Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 18:56
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызвали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров, сообщил глава ведомства Петер Сийярто.

    Посла Украины Федора Шандора вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии в связи с продолжающейся принудительной мобилизацией закарпатских венгров, передает РИА «Новости».

    Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил: «Мы сегодня вызвали посла Украины в Будапеште, чтобы выразить наше несогласие с продолжающейся на улицах открытой охотой на людей».

    Сийярто отметил, что венгерская сторона располагает информацией о двух случаях насильственного призыва этнических венгров в украинскую армию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский признал наличие явления «бусификации» на Украине.

    Депутат Рады Дмитрий Разумков осудил действия сотрудников украинских военкоматов и потребовал привлечь их к ответственности за незаконную мобилизацию.

    Министерство обороны на Украине разрабатывает масштабные изменения в системе мобилизации для поддержания боеспособности армии.

    3 марта 2026, 08:25
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центробанк направил заявление в общий суд ЕС с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов, введенный в декабре 2025 года, следует из сообщения Банка России.

    Банк России 27 февраля 2026 года подал заявление в общий суд Европейского союза в Люксембурге, следует из сообщения в Telegram-канале Центробанка.

    Речь идет об оспаривании Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600. Сообщается, что заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза и является частью работы по защите суверенных активов Банка России.

    Указанным регламентом была введена бессрочная блокировка активов Банка России и исключена возможность судебной защиты нарушенных прав, включая невозможность исполнения судебных и арбитражных решений в связи с принятыми мерами. В Банке России отмечают, что подобные действия нарушают базовые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, а также принцип суверенного иммунитета, закрепленные международными договорами и законодательством ЕС.

    Также подчеркивается, что при принятии спорного регламента были допущены процедурные нарушения, так как решение было принято большинством голосов, а не единогласно, как того требует статья 215 Договора о функционировании ЕС. Банк России заявил о сохранении за собой всех прав и средств правовой защиты в отношении любых мер, принятых Евросоюзом и его странами-членами против банка и его активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание суда по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей назначено на 4 марта.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы теперь сможет только особое решение саммита ЕС после выплаты Россией всего причиненного ущерба на Украине.

    В МИД Германии отметили, что вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны не откажутся от планов легализации замороженных российских активов.

    2 марта 2026, 21:54
    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов

    Цены на нефть продолжили рост на фоне ближневосточного конфликта

    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на нефть продолжают расти на фоне сохранения напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

    По данным на 18.40 по московскому времени, майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 5,65 доллара, то есть на 7,75%, и составили 78,52 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

    Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) также показали рост. Стоимость увеличилась на 4,41 доллара, или 6,58%, и достигла 71,43 доллара за баррель.

    Ранее нефть марки Brent подорожала более чем на 7% после ударов по Ирану.

    3 марта 2026, 12:29
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ около Рогозного, Храповщины, Мирополья и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Голубовкой, Малиновкой и Круглым.

    Потери ВСУ при этом составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Веселянку в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Камышевахи и Малокатериновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Моначиновки, Новоосиново, Волчьего Яра, Боровой Харьковской области и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Кондратовки, Константиновки, Шабельковки, Никифоровки, Рай-Александровки Дружковки ДНР.

    Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Белицкого, Новопавловки, Новониколаевки ДНР и Новогригоровки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Добропасово, Гавриловки Днепропетровской области, Зеленой Дибровы, Бойково, Любицкого, Барвиновки и Верхней Терсы Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник сообщалось, что группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА.

    Днем ранее российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР

    Военный эксперт Андрей Марочко накануне сообщил, что за зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО.

    3 марта 2026, 08:37
    Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    Зеленский заявил, что Украина может столкнуться с трудностями при получении ракет и вооружения, передает РИА «Новости».

    По его словам, теперь эти средства могут понадобиться самим Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке для самообороны.

    В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский отметил: «У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны».

    Зеленский также поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США. «Думаю, что нанесение ударов по иранским военным целям было правильным решением», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона. Украина объявила о разработке баллистической ракеты FP-7 с дальностью 200 км. Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot.

    2 марта 2026, 19:36
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Медведев: Победа в СВО возможна без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    3 марта 2026, 10:24
    Politico: Власти ЕС переругались из-за реакции на удары по Ирану
    Politico: Власти ЕС переругались из-за реакции на удары по Ирану
    @ Wiktor Dabkowski/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разногласия в руководстве Евросоюза обострились на фоне попыток скоординировать единый ответ на недавнюю агрессию Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в противоборство за право определять реакцию блока на кризис, пишет Politico.

    Фон дер Ляйен планировала выпустить совместное заявление с призывом к сдержанности, но глава дипломатии ЕС опередила ее на полчаса с собственным сообщением.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы.

    «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, министры иностранных дел стран ЕС не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

    3 марта 2026, 11:57
    Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие

    Зеленский назвал прекращение огня условием работы нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский увязал возобновление нефтяного транзита по «Дружбе» с остановкой боевых действий, также он усомнился в своем участии в будущих выборах.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской прессе заявил, что для ремонта трубопровода, по которому сырье идет в Словакию и Венгрию, необходимо остановить боевые действия, передает РИА «Новости».

    «Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», – сказал он.

    Также политик признался, что не уверен в выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако голосование откладывается из-за военного положения.

    Киев остановил прокачку российской нефти через свою территорию 27 января, неоднократно сдвигая сроки возобновления транзита. Власти Словакии считают, что «Дружба» функционирует исправно, а действия украинской стороны являются политическим шантажом ради сближения с Евросоюзом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно повреждения нефтепровода «Дружба».

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о блокировке пакета санкций ЕС до возобновления поставок нефти.

    Власти Венгрии установили по космическим снимкам, что трубопровод «Дружба» технически исправен и нет причин для остановки прокачки сырья.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

