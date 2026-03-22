Tекст: Ольга Иванова

ВСУ обучают мобилизованных солдат всего за четыре дня, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители российских силовых структур, ссылаясь на данные украинского генштаба. По их информации, в Сумской области уже зафиксированы случаи, когда от момента мобилизации до гибели военнослужащего ВСУ проходило всего четыре дня.

Источник отметил, что официальной причиной отказа от подготовки солдат на территории стран-союзников указана «нехватка опыта у западных инструкторов». Украинское командование, сталкиваясь с острой нехваткой личного состава, старается максимально сократить время между мобилизацией и отправкой солдат на позиции.

Собеседник агентства также подчеркнул, что упрощенное обучение позволяет быстро пополнять ряды ВСУ даже за счёт минимальной подготовки. При этом в Генштабе Украины утверждают, что такая мера облегчает логистику и позволяет эффективнее организовать переброску мобилизованных на передовую.

