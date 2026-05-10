Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.0 комментариев
Военкомов в Одесской области ранили ножами при проверке документов
В Одесской области во время проверки документов двое сотрудников территориального центра комплектования получили ножевые ранения, один из них оказался в тяжелом состоянии.
Информация о нападении на сотрудников территориального центра комплектования в Одесской области появилась 10 мая, пишет ТАСС. По данным издания «Страна», инцидент произошел во время проверки документов на юге Украины.
Один из сотрудников ТЦК был госпитализирован в тяжелом состоянии с тремя ножевыми ранениями грудной клетки. Позднее за медицинской помощью с ранением грудной клетки обратился еще один военком.
В областном ТЦК ситуацию пока не комментировали. На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которую власти уже несколько раз продлевали и стараются максимально пресечь попытки уклонения от службы.
В украинских городах сотрудники военкоматов, по данным СМИ, ежедневно задерживают мужчин на улицах и заталкивают их в ведомственные микроавтобусы, что получило в соцсетях название «бусификация». В интернете регулярно появляются видеозаписи такой насильственной мобилизации и конфликтов граждан с военкомами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе мужчина с цепью прогнал четверых сотрудников военкомата, загнав их обратно в микроавтобус.
В Одесской области сотрудники территориального центра комплектования сбросили мужчину с велосипеда и силой затащили его в микроавтобус.
В Одессе житель города ранил ножом сотрудника территориального центра комплектования во время проверки военных документов.