Военкомов в Одесской области ранили ножами при проверке документов

Tекст: Ольга Иванова

Информация о нападении на сотрудников территориального центра комплектования в Одесской области появилась 10 мая, пишет ТАСС. По данным издания «Страна», инцидент произошел во время проверки документов на юге Украины.

Один из сотрудников ТЦК был госпитализирован в тяжелом состоянии с тремя ножевыми ранениями грудной клетки. Позднее за медицинской помощью с ранением грудной клетки обратился еще один военком.

В областном ТЦК ситуацию пока не комментировали. На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которую власти уже несколько раз продлевали и стараются максимально пресечь попытки уклонения от службы.

В украинских городах сотрудники военкоматов, по данным СМИ, ежедневно задерживают мужчин на улицах и заталкивают их в ведомственные микроавтобусы, что получило в соцсетях название «бусификация». В интернете регулярно появляются видеозаписи такой насильственной мобилизации и конфликтов граждан с военкомами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе мужчина с цепью прогнал четверых сотрудников военкомата, загнав их обратно в микроавтобус.

В Одесской области сотрудники территориального центра комплектования сбросили мужчину с велосипеда и силой затащили его в микроавтобус.

