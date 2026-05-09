Лавров: Киевский режим никогда не был договороспособен
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим никогда не был договороспособен, передают «Вести». По его словам, этот факт не является неожиданностью и сохраняется на протяжении долгого времени.
«Они никогда не были договороспособны. Никогда», – подчеркнул Лавров в интервью. Министр отметил, что подобная ситуация наблюдается с момента госпереворота на Украине и вплоть до минских и стамбульских договоренностей, заключенных в апреле 2022 года.
Лавров также добавил, что не видит никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима и считает такую позицию последовательной на протяжении последних лет.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил неготовность режима Владимира Зеленского к конструктивным переговорам.
Также Лавров заявил, что Запад ежедневно усугубляет ситуацию вокруг дипломатии и использует Владимира Зеленского как инструмент антироссийской политики.