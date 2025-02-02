Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.2 комментария
Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима
Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение европейских властей не приглашать РФ на мероприятия, посвященные освобождению Освенцима.
«А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал», – уточнил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о решении европейских властей не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение», – сказал российский лидер.
Путин также подчеркнул, что «приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же самых поляков», очень странно, «но таковы реалии сегодняшнего дня».
Президент напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности. Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который «рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавшим своими руками евреев, виновникам в трагедии Холокоста».
Глава государства сообщил, что польское общество знает о вине нациста Степана Бандеры в Холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству. Бандера виновен в Холокосте, в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков, сообщил Путин.
По его мнению, сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ украинской государственности.
Ранее МИД России выразил недовольство отсутствием упоминания о потерях СССР в речи генсека ООН Антониу Гутерриша на Международном дне памяти жертв Холокоста, несмотря на решающий вклад СССР в победу над нацизмом. В пятницу в МИД России сообщили, что еврейские религиозные круги Польши осудили присутствие Владимира Зеленского, у которого есть «ручные нацисты», на церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим.
27 января Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, а также призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.