Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима

Tекст: Дарья Григоренко

«А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал», – уточнил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о решении европейских властей не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение», – сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что «приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же самых поляков», очень странно, «но таковы реалии сегодняшнего дня».

Президент напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности. Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который «рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавшим своими руками евреев, виновникам в трагедии Холокоста».

Глава государства сообщил, что польское общество знает о вине нациста Степана Бандеры в Холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству. Бандера виновен в Холокосте, в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков, сообщил Путин.

По его мнению, сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ украинской государственности.

Ранее МИД России выразил недовольство отсутствием упоминания о потерях СССР в речи генсека ООН Антониу Гутерриша на Международном дне памяти жертв Холокоста, несмотря на решающий вклад СССР в победу над нацизмом. В пятницу в МИД России сообщили, что еврейские религиозные круги Польши осудили присутствие Владимира Зеленского, у которого есть «ручные нацисты», на церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

27 января Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, а также призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.