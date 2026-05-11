    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    11 мая 2026, 16:53 • Новости дня

    Токаев заявил о готовности Казахстана решить иранскую ядерную проблему

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Астана готова оказать помощь в урегулировании вопросов вокруг ядерной программы Тегерана после достижения соответствующих международных договоренностей, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, передает ТАСС. Итоги двусторонних переговоров официально подвела пресс-служба казахстанского лидера.

    «Глава государства выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался выполнять требование США о демонтаже ядерных объектов в рамках предложенного Вашингтоном мирного урегулирования.

    11 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Трамп назвал ответ Ирана на предложение США неприемлемым
    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Тегерана на американскую инициативу по урегулированию конфликта является совершенно неприемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» – приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп раскритиковал действия прежних президентов США Барака Обамы и Джо Байдена в отношении Ирана. Он также заявил, что иранцы 47 лет «смеялись» над США. «Больше они не будут смеяться!» – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона по урегулированию текущего конфликта. Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций и отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США.

    10 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о незавершенности войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает войну против Ирана завершенной.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном еще не окончено, передает ТАСС. В интервью телеканалу CBS News политик отметил, что военная кампания позволила многого достичь, но впереди еще много работы.

    «Я думаю, что она позволила многого достичь, но пока не завершена, потому что еще остаются ядерные материалы, обогащенный уран, который нужно вывезти из Ирана», – подчеркнул израильский премьер. Он добавил, что необходимо вывести из строя объекты по обогащению урана и нейтрализовать поддерживаемые Тегераном прокси-силы.

    Глава правительства также указал на угрозу со стороны иранских баллистических ракет, производство которых исламская республика намерена продолжать. Отвечая на вопрос о способах вывоза урана, политик предложил «зайти и забрать его», допустив возможность достижения соответствующих договоренностей. При этом обсуждать возможное применение вооруженных сил США и Израиля для этих целей он отказался.

    Война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Президент США 7 апреля объявил о двухнедельном прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не привели к соглашению, а решение Вашингтона продлить перемирие 21 апреля встретило отказ со стороны Тегерана, заявившего о намерении действовать в собственных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявления о продолжении военных действий против Ирана премьер-министр Израиля делал несколько раз за прошлый месяц.

    В конце апреля в Тель-Авиве

    прошла массовая антиправительственная акция сторонников левого политического спектра. Собравшиеся держали плакаты с призывами к мирной политике, защите демократии и проведению досрочных выборов. Протестующие также выступили против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

    Бывшие премьеры Израиля Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию Yachad, чтобы бросить вызов правительству Нетаньяху на осенних выборах в Кнессет.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    11 мая 2026, 00:32 • Новости дня
    Иран отказался демонтировать ядерные объекты по требованию США
    Tекст: Антон Антонов

    Иран в ответ на предложение США по мирному урегулированию отказался выполнять требование Вашингтона о демонтаже своих ядерных объектов, пишет Wall Street Journal.

    При этом, по данным издания, Иран готов пойти на определенные компромиссы. Так, иранская сторона согласна приостановить процесс обогащения урана. Однако Тегеран не устраивает срок в 20 лет, на котором настаивают Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    В качестве альтернативы власти Ирана предлагают переработать часть имеющихся запасов урана для снижения уровня его обогащения. Оставшееся топливо планируется передать третьей стороне под строгие гарантии возврата в случае провала переговоров или выхода США из соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом.

    10 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Военными США в ходе морской блокады Ирана перехвачено более 60 торговых судов, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщил в соцсети X, что для выполнения этой задачи задействовано свыше 20 военных кораблей. Американские военные принудительно изменили маршруты 61 коммерческого судна. Кроме того, четыре единицы торгового морского транспорта были выведена из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. Американское военное руководство анонсировало отправку 15 тыс. солдат в Ормузский пролив.

    10 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    Wall Street Journal заявила о «пропаже» верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «пропал без вести» именно тогда, когда он требуется переговорщикам, пишет Wall Street Journal.

    «Верховный лидер Ирана пропал без вести именно тогда, когда переговорщикам он нужен больше всего», – пишет Wall Street Journal.

    Издание заявило, что иранское руководство столкнулось с серьезной проблемой при попытках договориться о прекращении боевых действий, так как новый руководитель хранит молчание.

    По данным американских и иранских чиновников, он получил тяжелые ранения в результате февральского авиаудара. Эта атака унесла жизни его супруги, сына и отца – бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

    С момента нападения граждане страны не видели своего нового руководителя вживую. Издание пишет, что общественности демонстрируют лишь текстовые послания, а также фотографии, вероятно, отредактированные искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что провел очную встречу с раненым руководителем страны Моджтабой Хаменеи. При атаке на свою резиденцию верховный лидер получил сильные ожоги лица. СМИ заявляли, что после гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в государстве сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    10 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американское судно в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В акватории Персидского залива иранские ударные беспилотники атаковали коммерческое судно, принадлежащее транспортной компании из Соединенных Штатов.

    Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Инцидент произошел недалеко от Дохи.

    «Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», – сообщил глава компании в комментарии телеканалу. На борту находились 23 члена экипажа, никто из моряков не пострадал.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в конце февраля, когда США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов. В ответ на это американская сторона начала блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные применили беспилотники против американского флота.

    Вооруженные силы исламской республики нанесли ракетный удар по кораблю США в Ормузском проливе.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    11 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    Press TV: Иран счел требования США чрезмерными

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Ирана ответило отказом на мирное предложение Соединенных Штатов, поскольку посчитало требования США чрезмерными, сообщает Press TV.

    По мнению властей, принятие предложений США «означало бы подчинение чрезмерным требованиям» американской администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

    Встречный проект содержит жесткое финансовое условие для нормализации диалога. Иран настаивает на обязательной выплате Вашингтоном военных репараций, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона. Президент США Дональд Трамп назвал ответ иранской стороны совершенно неприемлемым. Программа мирного разрешения конфликта от исламской республики включает в себя выплату репараций.

    10 мая 2026, 23:48 • Новости дня
    Тегеран потребовал от Вашингтона отмены санкций

    Tasnim: Иран потребовал от США гарантий ненападения и отмены санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Иран направил американской стороне список предложений для начала переговоров, включающий снятие экономических ограничений и признание суверенитета над Ормузским проливом, передает Tasnim со ссылкой на источник.

    Переданный Тегераном документ содержит требование разморозки зарубежных активов и прекращении морской блокады. Инициатива также предполагает снятие запрета на продажу нефти со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран», – сообщил источник агентства.

    Кроме того, Иран считает необходимыми отмену санкций США, «прекращение войны на всех фронтах и установление контроля Ирана над Ормузским проливом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны. Иранская программа мирного разрешения конфликта включает четырнадцать пунктов. Иранская армия перекрыла Ормузский пролив для союзников США.

    11 мая 2026, 02:51 • Новости дня
    Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля не планируют останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане ради завершения американо-израильской войны с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху категорически отверг идею остановки противостояния ради глобальных договоренностей. На прямой вопрос журналистов о возможности завершения боев в рамках соглашения с Тегераном он ответил: «Нет», – передает ТАСС со ссылкой на CBS News.

    При этом глава кабинета министров ушел от ответа на вопрос о возможных уступках в случае прямого требования Вашингтона. Он выразил уверенность в неминуемом крахе всех союзников Тегерана. По мнению премьер-министра, значительное ослабление позиций или смена власти в Иране приведет к окончательному поражению палестинских, йеменских и ливанских вооруженных движений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал незавершенным военное противостояние с Ираном. Армия обороны Израиля за сутки уничтожила более 50 объектов движения «Хезболла» на юге Ливана.

    11 мая 2026, 01:31 • Новости дня
    Иранские системы ПВО уничтожили беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник сбит силами ПВО в Иране, сообщает телеканал Press TV.

    По данным Press TV, «иранская армия уничтожила вражеский беспилотник с помощью ПВО», передает РИА «Новости».

    Tasnim сообщает, что сбит разведывательный дрон, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает войну против Ирана завершенной.

    На днях МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    10 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Власти США признали отсутствие плана по вывозу иранского урана

    Tекст: Мария Иванова

    В условиях морской блокады портов американская сторона до сих пор не решила, как именно вывозить запасы обогащенного урана из Ирана, признал глава минэнерго США Крис Райт.

    Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт подтвердил неясность ситуации вокруг иранских ядерных материалов, передает РИА «Новости».

    «Мы не знаем. Это еще предстоит определить», – заявил чиновник каналу CBS.

    Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории. Жертвами этих атак стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Несмотря на отсутствие информации о возобновлении активных боевых действий, американская сторона инициировала блокаду иранских морских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант транспортировки запасов высокообогащенного урана из Ирана.

    Президент России Владимир Путин накануне подтвердил актуальность инициативы по вывозу этих материалов на российскую территорию.

    11 мая 2026, 02:57 • Новости дня
    Расходы США на операцию против Ирана превысили 77 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Затраты Вашингтона на военную операцию против Тегерана продолжают расти, превысив 77 млрд долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

    По данным портала, эта сумма была достигнута на 71-й день проведения операции, передает РИА «Новости».

    Профильный ресурс отслеживает и обновляет информацию в режиме реального времени. В общую сумму включаются средства, необходимые для содержания военного персонала и кораблей, которые были переброшены в регион. Также учитываются прочие сопутствующие расходы американской армии.

    Методика подсчета базируется на официальном докладе Пентагона американскому Конгрессу. В нем оборонное ведомство указывало, что первые шесть дней операции обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, а последующие расходы составят около одного миллиарда в день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана. США перехватили более 60 судов в ходе блокады Ирана.

    10 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Эксперты предупредили о рисках терактов на 78 матчах ЧМ в США

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне напряженности с Ираном предстоящий футбольный чемпионат в 11 американских городах столкнется с беспрецедентной угрозой терактов за пределами спортивных арен, пишет The Guardian.

    О нарастающих угрозах для будущих матчей чемпионата мира по футболу в США сообщила британская газета The Guardian.

    Специалисты по контртеррору считают, что ситуацию обостряют конфликт США и Израиля с Ираном и сокращение экспертизы по борьбе с терроризмом в федеральных структурах. Наибольшую опасность они видят в действиях радикализованных в интернете «домашних» экстремистов, включая сторонников джихадистских групп.

    Профессор Мичиганского университета и бывший сотрудник ФБР Джавад Али заявил: «Нужно защищать не только каждый стадион, но и все звенья цепочки, которые ведут к игре».

    Он подчеркнул, что ресурсов для обеспечения безопасности всех объектов может не хватить. В марте ФБР провело крупные учения по противодействию внутренним угрозам перед чемпионатом.

    Турнир растянется примерно на шесть недель и включит 104 матча в США, Канаде и Мексике, из них 78 игр пройдут в 11 американских городах, включая Нью-Джерси в 16 км от Манхэттена.

    Министерство внутренней безопасности США придало статус национального спецмероприятия только финалу на стадионе MetLife в Ист-Резерфорде. Остальные встречи получат высшие рейтинги риска SEAR 1 или 2 и тоже потребуют привлечения федеральных сил.

    Режим NSSE предусматривает жесткие периметры безопасности, досмотр через металлоискатели, ограничения полетов, противодронные системы и постоянный мониторинг угроз. Агентство Fema выделило 625 млн долларов на безопасность и готовность к ЧС во время чемпионата.

    Эксперты подчеркивают, что сами арены уже являются «твердыми целями», а главное беспокойство вызывают «мягкие цели» – гостиницы, транспортные узлы и фан-зоны.

    Все 11 городов примут официальные фестивали болельщиков с трансляциями и концертами, а по всей стране запланированы тысячи дополнительных просмотров матчей в барах и клубах. Исследователь Colin Clarke указывает на уязвимость толп у входов и риск использования дронов, которые легко осваиваются одиночками и негосударственными группами.

    Бывшая сотрудница ЦРУ и ФБР Трейси Уолдер видит крупнейшую проблему в провалах координации между различными силовыми ведомствами. По ее словам, попытка убийства Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году и штурм Капитолия 6 января 2021 года показали сбои обмена данными.

    Дополнительное напряжение несет возможный матч Иран – США в Техасе 3 июля, накануне Дня независимости, и ожидаемое присутствие саудовской королевской семьи в Хьюстоне. Саудовская Аравия и Иран остаются давними соперниками в регионе.

    Часть экспертов считает, что опасения по поводу иранских «спящих ячеек» в США преувеличены, поскольку Ирану приходится привлекать к нападениям криминальные структуры. В пример приводятся срывы заговоров по убийству бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и иранской оппозиционерки Масих Алинеджад, за которыми стояли люди, связанные с Корпусом стражей исламской революции и криминальными группировками.

    В то же время все большее внимание уделяется одиночным радикалам. Уолдер подчеркивает, что устранение лидеров не уничтожает идеологию, а страна живет в обстановке повышенной угрозы. Об опасности напоминают недавние атаки: расстрел у ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, наезд грузовика и стрельба на Бурбон-стрит в Новый год 2025 года и нападение сторонника ИГ на занятие ROTC в университете Old Dominion.

    Эксперты отмечают и технологические риски. Clarke говорит, что террористы давно обсуждают использование дронов, и считает неизбежным теракт с их применением на территории США. Уолдер, занимавшаяся в ЦРУ программами по биологическому и химическому оружию, сейчас больше опасается киберугроз и нехватки профильных специалистов у США по сравнению с Россией и Китаем.

    В феврале контртеррористическое направление ослабло из-за увольнения подразделения ФБР CI-12, занимавшегося иностранными шпионами и террористическими угрозами. По данным издания, это связали с их участием в расследовании хранения секретных документов Дональдом Трампом. Али предупреждает, что ослабление таких звеньев может ухудшить «картину разведданных» по иранскому направлению и сделать страну менее защищенной.

    ФБР и Министерство внутренней безопасности в официальных заявлениях подчеркивают, что работают круглосуточно с федеральными, штатными и местными партнерами ради безопасности матчей, фан-фестов и транспортной системы. Ведомства отмечают, что перераспределяют ресурсы в соответствии с национальными приоритетами и сохраняют фокус на предотвращении насилия и защите граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года и проведение ее матчей на территории США.

    Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий участия сборной в турнире в США, Мексике и Канаде, включая гарантии безопасности игроков.

    11 мая 2026, 11:13 • Новости дня
    Пекин пообещал помирить США и Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская сторона намерена способствовать прекращению военных действий между Вашингтоном и Тегераном, несмотря на возможное политическое давление со стороны американского руководства, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Пекин планирует и дальше участвовать в мирном разрешении разногласий между Соединенными Штатами и Ираном, сказал Го Цзякунь, передает ТАСС.

    На этот курс не повлияет даже вероятное давление президента США Дональда Трампа на председателя КНР Си Цзиньпина во время будущих встреч.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Го Цзякунь подчеркнул стабильность курса страны. «Что касается ситуации с Ираном, позиция КНР остается неизменной: мы будем и впредь играть активную роль в деле прекращения огня и военных действий, а также в урегулировании конфликта и возобновлении переговоров», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился с китайским коллегой Ван И в Пекине. Глава МИД КНР выразил готовность содействовать мирным переговорам между Тегераном и Вашингтоном.

    11 мая 2026, 10:54 • Новости дня
    Иран потребовал от США безопасности в Ормузском проливе и разморозки активов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран настаивает на разблокировке своих финансовых средств за рубежом и защите судоходства в ответ на американские предложения по урегулированию.

    Ответ исламской республики на инициативы Вашингтона включал требования о снятии блокировки с иранских средств и обеспечении безопасности движения в Ормузском проливе, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

    «Требование Ирана прекратить морское пиратство против иранских судов, требование Ирана освободить активы, принадлежащие иранскому народу, которые уже много лет незаконно удерживаются в иностранных банках из-за давления США, – является ли это чрезмерным требованием? Наше предложение обеспечить безопасное движение в Ормузском проливе – является ли это чрезмерным требованием?» – заявил дипломат в ходе пресс-конференции.

    Представитель ведомства также выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон руководствуется навязанными Израилем взглядами на конфликт. По словам Багаи, американская сторона продолжает настаивать на необоснованных условиях. Таким образом он прокомментировал слова президента США о неприемлемости позиции Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Тегеран направил американской стороне список предложений для начала переговоров. Ранее Иран и США достигли договоренности о постепенном снятии ограничений в Ормузском проливе. При этом президент Соединенных Штатов отказался принимать мирные инициативы исламской республики.

    В Венгрии заявили о планах пересмотреть договор по АЭС «Пакш-2»
    Захарова посоветовала властям Британии вызвать санитаров из-за новых санкций
    Будапешт намерен ликвидировать зависимость от российских энергоносителей
    В МИД сообщили о попытках недружественных стран сорвать сентябрьские выборы
    Внебиржевой курс доллара упал ниже 74 рублей
    Суд принял заявление о банкротстве сына певицы Валерии
    Роднина возмутилась плачевным уровнем развития российского футбола

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

