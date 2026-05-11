Кремль заявил об отсутствии подвижек в отношениях между Россией и США

Песков: Подвижек в отношениях между Россией и США пока нет

Tекст: Валерия Городецкая

«Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что шаги по улучшению отношений должны исходить в том числе и от США, однако «они пока этих шагов не делают».

Ранее Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина принять президента США в Москве. Он также сообщил о постоянных контактах помощника российского лидера Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.