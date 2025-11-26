Reuters: США и Белоруссия ведут переговоры по освобождению более 100 заключенных

Tекст: Дарья Григоренко

По информации источников, эти контакты являются частью «более широкой стратегии», направленной на геополитическое сближение Вашингтона и Минска, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что детали процесса обсуждаются конфиденциально, однако освободить заключенных планируется в рамках договоренностей о постепенном улучшении отношений.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.